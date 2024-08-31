Нужны "имитаторы": эксперты указали на "бесполезность" ракеты Storm Shadow для ударов по РФ

Британские ракеты, по оценкам западных экспертов, стоит запускать вместе с приманками HARM или MALD производства США. Имитаторы ложных целей позволят поразить больше объектов армии РФ.

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Нанесение ударов по российской территории британскими ракетами Storm Shadow малоэффективно без сопровождения секретных систем США. Об этом пишет обозреватель газеты The Telegraph Льюис Пэйдж.

"Нет ничего секретного в том, что Storm Shadow сами по себе имеют ограниченный вариант применения для украинских военных. Без какой-либо помощи ракеты будут сбивать российские средства ПВО до того, как они достигнут цели", — говорится в материале.

В некоторых случаях Силы обороны Украины могли действовать без вспомогательного оборудования. Незадолго до ударов Storm Shadow по Севастополю в 2023 году украинские спецподразделения вывели из строя ключевые российские радары ПВО. Таким образом ракеты попали в штаб-квартиру Черноморского флота России.

Однако не каждая атака может проходить столь успешно. В других случаях Storm Shadows запускали вместе с американскими противорадиолокационными ракетами HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) с целью поразить наземные радары ВС РФ.

Другое полезное оружие — небольшая реактивная ракета-приманка MALD (Miniature Air Launched Decoy), имитирующая крупную атакующую ракету или БПЛА.

"HARM либо взрывают радары, либо выключают их. MALD гарантируют, что все работающие радары заполнятся точками. Россияне не узнают, какие именно цели являются ракетами Storm Shadow. ВСУ действительно нужно подобное вооружение, так как простые беспилотники слишком медленные для имитации крылатой ракеты", — указывает эксперт.

Если США не разрешат использовать HARM и MALD, украинцы, вероятно, потратят ценное воооружение впустую.

Напомним, военный эксперт Кон Кофлин ранее предупреждал, что пока президент США Джо Байден находится у власти, Украине не разрешат наносить удары о РФ ракетами Storm Shadow.

В администрации Байдена полагают, что ВСУ не нужно применять ракеты Storm Shadow для ударов по объектам в РФ. Для этой цели вполне подходят "самодельные" дроны.