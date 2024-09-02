Не вистачить до 2025 року: оглядач пояснив причину рекордних втрат РФ у серпні (інфографіка)

У серпні ЗСУ не показали рекордів по підриву танків, бронемашин та засобів ППО ЗС РФ, зауважив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. На його думку, за цими даними можна оцінити, коли росіяни втратять певний військовий потенціал.

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Російське командування намагається компенсувати дефіцит бронемашин, які втрачаються на війні в Україні і їх немає звідки взяти. Саме цим пояснюється раптове зростання кількості підірваних автомобілів ЗС РФ, про яке звітує Генштаб ЗСУ. Про що говорить інфографіка втрат росіян військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів на сторінці Facebook.

Коваленко проаналізував дані про втрати ЗС РФ у серпні та протягом літніх місяців. Дані показують встановлення кількох рекордів у одних категоріях та відсутність рекордів в інших. Після цього він зробив три висновки. Перший — росіяни почали економити броньовану техніку, отже, наявний дефіцит. Другий — запаси бронемашин у РФ закінчаться до 2025 року. Третій — у засобах ППО також є дефіцит і він не поповнюється. Оглядач навів дані про втрати ворога і пояснив, як вони пояснюють його думку.

Згідно з інформацією Генштабу, у серпні росіяни встановили майже рекорд по втратах особового складу — є "мінус" 37 810 осіб (інформацію про втрати можна побачити на порталі "Мінфін"). При цьому серпень (коли почався прорив в Курській області) став другим за результативністю після травня (коли почався наступ РФ на Харківщині). Крім того, на другій позиції — втрати артилерійських систем: у серпні — це "мінус" 1 517 (у липні — лише на три більше, тобто 1 520), зауважив оглядач.

Втрати ЗС РФ - кількість живої сили у серпні 2024 року Фото: Мінфін Втрати ЗС РФ - кількість підірваних артсистем у серпні 2024 року Фото: Мінфін

Також великі втрати росіян у спеціальній техніці та автомобілях, ідеться у дописі Коваленка. При цьому, по спецтехніці — рекорд за усі 2,5 роки війни (278 од.). Автотехніка за втратами на другому місці порівняно з липнем.

Втрати ЗС РФ - кількість підірваної спецтехніки у серпні 2024 року Фото: Мінфін Втрати ЗС РФ - кількість підірваних автомобілів у серпні 2024 року Фото: Мінфін

З іншого боку, є дані про "не рекордні" втрати ЗС РФ у трьох категоріях: по танках ("мінус" 193 од.), по бойових бронемашинах ("мінус" 567 од.) та по РСЗВ ("мінус" 44 од.).

Втрати ЗС РФ - кількість підірваних танків у серпні 2024 року Фото: Мінфін Втрати ЗС РФ - кількість підірваних РСЗВ у серпні 2024 року Фото: Мінфін

Коваленко пояснив "аномалії" по знищеній російській техніці. Підірвані автомобілі РФ говорять про те, що ворог дійсно відчуває дефіцит бронемашин, тому підвозить живу силу на малопристосованих машинах.

"На сьогодні ми вже можемо говорити про те, що російські окупанти скорочують застосування в зоні бойових дій ОБТ та ББМ. При цьому в категорії засобів ППО цей момент уже давно настав. Демілітаризація та денацифікація російської армії проходить строго за планом", — підсумував оглядач.

Зазначимо, Фокус розповідав про вдалі удари ЗСУ по російській техніці. Наприклад, у липні вдалось підірвати унікальний танк Т-90М "Прорив". По танку, вартістю 4,5 млн дол., вдарив FPV-дрон з вибухівкою, який запустили бійці 72 бригади. При цьому бронемашина згоріла протягом п'яти хвилин, свідчать кадри з поля бою.

Нагадуємо, у серпні експерти повідомили, що Сили оборони могли підірвати один з найзахищеніших військових об'єктів ЗС РФ. Тим часом командир аеророзвідки ЗСУ пояснив, які бійці використовують технічні характеристики російських радарів для влучання по засобах ППО.