Не хватит до 2025 года: обозреватель объяснил причину рекордных потерь РФ в августе (инфографика)

В августе ВСУ не показали рекордов по подрыву танков, бронемашин и средств ПВО ВС РФ, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его мнению, по этим данным можно оценить, когда россияне потеряют определенный военный потенциал.

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Российское командование пытается компенсировать дефицит бронемашин, которые теряются на войне в Украине и их неоткуда взять. Именно этим объясняется внезапный рост количества взорванных автомобилей ВС РФ, о котором отчитывается Генштаб ВСУ. О чем говорит инфографика потерь россиян военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал на странице Facebook.

Коваленко проанализировал данные о потерях ВС РФ в августе и в течение летних месяцев. Данные показывают установление нескольких рекордов в одних категориях и отсутствие рекордов в других. После этого он сделал три вывода. Первый — россияне начали экономить бронированную технику, следовательно, имеется дефицит. Второй — запасы бронемашин в РФ закончатся к 2025 году. Третий — в средствах ПВО также есть дефицит и он не пополняется. Обозреватель привел данные о потерях врага и объяснил, как они объясняют его мнение.

Согласно информации Генштаба, в августе россияне установили почти рекорд по потерям личного состава — есть "минус" 37 810 человек (информацию о потерях можно увидеть на портале "Минфин"). При этом август (когда начался прорыв в Курской области) стал вторым по результативности после мая (когда началось наступление РФ на Харьковщине). Кроме того, на второй позиции — потери артиллерийских систем: в августе — это "минус" 1 517 (в июле — лишь на три больше, то есть 1 520), отметил обозреватель.

Потери ВС РФ — количество живой силы в августе 2024 года Фото: Мінфін Потери ВС РФ — количество взорванных артсистем в августе 2024 года Фото: Мінфін

Также большие потери россиян в специальной технике и автомобилях, говорится в заметке Коваленко. При этом, по спецтехнике — рекорд за все 2,5 года войны (278 ед.). Автотехника по потерям на втором месте по сравнению с июлем.

Потери ВС РФ — количество взорванной спецтехники в августе 2024 года Фото: Мінфін Потери ВС РФ — количество взорванных автомобилей в августе 2024 года Фото: Мінфін

С другой стороны, есть данные о "не рекордных" потерях ВС РФ в трех категориях: по танкам ("минус" 193 ед.), по боевым бронемашинам ("минус" 567 ед.) и по РСЗО ("минус" 44 ед.).

Потери ВС РФ — количество взорванных танков в августе 2024 года Фото: Мінфін Потери ВС РФ — количество взорванных РСЗО в августе 2024 года Фото: Мінфін

Коваленко объяснил "аномалии" по уничтоженной российской технике. Взорванные автомобили РФ говорят о том, что враг действительно испытывает дефицит бронемашин, поэтому подвозит живую силу на малоприспособленных автомобилях.

"На сегодня мы уже можем говорить о том, что российские оккупанты сокращают применение в зоне боевых действий ОБТ и ББМ. При этом в категории средств ПВО этот момент уже давно наступил. Демилитаризация и денацификация российской армии проходит строго по плану", — подытожил обозреватель.

Отметим, Фокус рассказывал об удачных ударах ВСУ по российской технике. Например, в июле удалось взорвать уникальный танк Т-90М "Прорыв". По танку, стоимостью 4,5 млн долл., ударил FPV-дрон со взрывчаткой, который запустили бойцы 72 бригады. При этом бронемашина сгорела в течение пяти минут, свидетельствуют кадры с поля боя.

Напоминаем, в августе эксперты сообщили, что Силы обороны могли взорвать один из самых защищенных военных объектов ВС РФ. Между тем командир аэроразведки ВСУ объяснил, какие бойцы используют технические характеристики российских радаров для попадания по средствам ПВО.