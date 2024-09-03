РФ "нашпигувала" Крим ППО і будує "загадкову споруду": у ВМС розповіли про захист мосту

За словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, півострів для противника має як прагматичний сенс, так і символічний. На цій захопленій території окупанти влаштували базу для бійців ЗС РФ.

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Російські окупанти переживають за збереження Кримського мосту на тимчасово окупованому півострові, тому звезли туди колосальну кількість систем протиповітряної оборони, а також будують "загадкову споруду". Деталями в ефірі телемарафону поділився речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, поки що немає інформації про призначення споруди, яку противник почав будувати біля незаконного мосту через Керченську протоку, однак про те, що росіяни переймаються через можливі атаки, говорять багато аспектів.

"Півострів нашпигований системами ППО максимально можливо. Тому що він має для окупантів не тільки прагматичний сенс, а й символічний. Вони сакралізували, як Кримський міст, так і сам Крим. Фактично російська агресія в Україні почалася з Криму (2014 року, — Ред.). І для них це ключова локація", — заявив Дмитро Плетенчук.

Окремо речник ВМС додав, що Крим — база для південного угруповання ЗС РФ, адже саме на півострові відбувається відновлення особового складу, поповнюються підрозділи, а також проходять різні тренування.

Сьогодні на півострові росіяни використовують усі наявні в запасі системи ППО різного радіусу дії. Мова і про системи С-300, С-400, і навіть С-500.

А от щодо якихось загороджень, які противник почав будувати навколо Кримського мосту, Дмитро Плетенчук заявив, що поки що немає точної інформації щодо їхнього призначення та кінцевої дати будівництва.

"Вони (росіяни. — Ред.) паралельно по обидва боки мосту будують — це може бути як захисна споруда, так і технічна, так і перехід паралельний. Поки що не готовий дати верифіковану на 100% інформацію, що саме там будують", — заявив речник ВМС.

А ось Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляв, що для захисту Керченського мосту противник почав топити поруч із ним загороджувальні конструкції. Процес можна побачити на опублікованих кадрах.

У Криму намагаються додатково захистити Кримський міст від ударів Фото: Крымский ветер У Криму намагаються додатково захистити Кримський міст від ударів Фото: Крымский ветер

"Металеві "йоржі" величезного розміру збирають на березі, потім на баржах вивозять у море і за допомогою плавучого крана опускають на дно протоки на відстані в кілька сотень метрів від моста", — йдеться в повідомленні.

Також є інформація про встановлені навколо мосту в Криму звичайних бонових загороджень і загороджень із барж.

У Криму намагаються додатково захистити Кримський міст від ударів Фото: Крымский ветер У Криму намагаються додатково захистити Кримський міст від ударів Фото: Крымский ветер

Нагадаємо, 2 вересня повідомлялося, що росіяни розмістили рідкісну модифікацію ППО "Панцир-С1М" на Кримському мосту. За словами журналістів, "Панцир" перебуває на незаконній споруді щонайменше місяць, що вказує на довгострокову стратегію із захисту цього маршруту від потенційних ударів ЗСУ.