РФ "нашпиговала" Крым ПВО и строит "загадочное сооружение": в ВМС рассказали о защите моста
По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, полуостров для противника имеет как прагматический смысл, так и символический. На этой захваченной территории оккупанты устроили базу для бойцов ВС РФ.
Российские оккупанты переживают за сохранность Крымского моста на временно оккупированном полуострове, поэтому свезли туда колоссальное количество систем противовоздушной обороны, а также строят "загадочное сооружение". Деталями в эфире телемарафона поделился спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
По его словам, пока что нет информации о назначении сооружения, которое противник начал строить возле незаконного моста через Керченский пролив, однако о том, что россияне переживают из-за возможных атак, говорят многие аспекты.
"Полуостров нашпигован системами ПВО максимально возможно. Потому что он носит для оккупантов не только прагматический смысл, но и символический. Они сакрализировали, как Крымский мост, так и сам Крым. Фактически российская агрессия в Украине началась с Крыма (в 2014 году. — Ред.). И для них это ключевая локация", — заявил Дмитрий Плетенчук.
Отдельно спикер ВМС добавил, что Крым — база для южной группировки ВС РФ, ведь именно на полуострове происходит восстановление личного состава, пополняются подразделения, а также проходят различные тренировки.
Сегодня на полуострове россияне используют все имеющиеся в запасе системы ПВО разного радиуса действия. Речь и про системы С-300, С-400, и даже С-500.
А вот что касается каких-то заграждений, которые противник начал строить вокруг Крымского моста, Дмитрий Плетенчук заявил, что пока что нет точной информации об их назначении и конечной даты строительства.
"Они (россияне. — Ред.) параллельно с обеих сторон моста строят — это может быть, как защитное сооружение, так и техническое, так и переход параллельный. Пока еще не готов дать верифицированную на 100% информацию, что именно там строят", — заявил спикер ВМС.
А вот Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что для защиты Керченского моста противник начал топить рядом с ним заградительные конструкции. Процесс можно увидеть на опубликованных кадрах.
"Металлические "ерши" огромного размера собирают на берегу, затем на баржах вывозят в море и с помощью плавучего крана опускают на дно пролива на удалении в несколько сотен метров от моста", — говорится в сообщении.
Также есть информация об установленных вокруг моста в Крыму обычных боновых заграждений и заграждений из барж.
Напомним, 2 сентября сообщалось, что россияне разместили редкую модификацию ПВО "Панцирь-С1М" на Крымском мосту. По словам журналистов, "Панцирь" находится на незаконном сооружении не менее месяца, что указывает на долгосрочную стратегию по защите этого маршрута от потенциальных ударов ВСУ.