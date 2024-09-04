В Україні проведуть міжнародний саміт Defense Tech Valley: що відомо про захід

Для українських розробників у галузі оборонних технологій саміт стане майданчиком для презентації своїх проєктів перед потенційними інвесторами.

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У рамках проєкту Brave1 у Києві буде проведено перший міжнародний інвестиційний саміт Defense Tech Valley, який відбудеться 3-4 жовтня. Захід спрямований на залучення інвестицій і розвиток оборонної промисловості України, яка стає одним із провідних світових центрів інновацій у галузі військових технологій. Про це 2 вересня повідомив ресурс Defence Industry Europe.

Саміт збере сотні учасників, включно з українськими та міжнародними інвесторами, виробниками, військовослужбовцями, а також представниками ключових державних структур. Учасники обговорять трансформацію української оборонної промисловості та її досягнення в галузі інновацій.

Керівник проєкту Brave1 Наталія Кушнерська зазначила, що головна мета всіх зусиль України у сфері оборонних технологій — забезпечення військових передовими технологічними рішеннями.

"Для цього важливо не тільки бути успішними інженерами, а й побудувати ефективний та інвестиційно привабливий оборонно-технологічний бізнес", — підкреслила вона.

При цьому Кушнерська висловила впевненість, що саміт продемонструє усьому світові потенціал українських оборонних інновацій як передових технологій і перспективних бізнес-проєктів.

Також у рамках саміту інвестори отримають унікальну можливість глибше познайомитися з інвестиційними можливостями українського оборонного інноваційного сектору. Крім того, Defense Tech Valley запропонує чітку дорожню карту для вкладення коштів в оборонні технології України, надаючи детальну інформацію про розвиток і потенціал цієї галузі.

Автори матеріалу пишуть, що для українських розробників саміт стане майданчиком для презентації своїх проєктів перед інвесторами. Це відкриває можливості для залучення додаткового фінансування та встановлення партнерських стосунків із міжнародними інвесторами та виробниками. Очікується, що ці взаємодії допоможуть зміцнити позиції України на світовому ринку оборонних технологій і сприятимуть розвитку інноваційних рішень для забезпечення національної безпеки.

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