В Украине проведут международный саммит Defense Tech Valley: что известно о мероприятии

Для украинских разработчиков в области оборонных технологий саммит станет площадкой для презентации своих проектов перед потенциальными инвесторами.

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В рамках проекта Brave1 в Киеве будет проведен первый международный инвестиционный саммит Defense Tech Valley, который состоится 3-4 октября. Мероприятие направлено на привлечение инвестиций и развитие оборонной промышленности Украины, которая становится одним из ведущих мировых центров инноваций в области военных технологий. Об этом 2 сентября сообщил ресурс Defence Industry Europe.

Саммит соберет сотни участников, включая украинских и международных инвесторов, производителей, военнослужащих, а также представителей ключевых государственных структур. Участники обсудят трансформацию украинской оборонной промышленности и ее достижения в области инноваций.

Руководитель проекта Brave1 Наталия Кушнерская отметила, что главная цель всех усилий Украины в сфере оборонных технологий — обеспечение военных передовыми технологическими решениями.

"Для этого важно не только быть успешными инженерами, но и построить эффективный и инвестиционно привлекательный оборонно-технологический бизнес", — подчеркнула она.

При этом Кушнерская выразила уверенность, что саммит продемонстрирует всему миру потенциал украинских оборонных инноваций как передовых технологий и перспективных бизнес-проектов.

Также в рамках саммита инвесторы получат уникальную возможность глубже познакомиться с инвестиционными возможностями украинского оборонного инновационного сектора. Кроме того, Defense Tech Valley предложит четкую дорожную карту для вложения средств в оборонные технологии Украины, предоставляя детальную информацию о развитии и потенциале этой отрасли.

Авторы материала пишут, что для украинских разработчиков саммит станет площадкой для презентации своих проектов перед инвесторами. Это открывает возможности для привлечения дополнительного финансирования и установления партнерских отношений с международными инвесторами и производителями. Ожидается, что эти взаимодействия помогут укрепить позиции Украины на мировом рынке оборонных технологий и содействуют развитию инновационных решений для обеспечения национальной безопасности.

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Производителям оружия замораживают оборотные средства в связи с курсом валют, — Украинская бронетехника

Ранее сообщалось, немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил свой первый важный заказ от украинского правительства на строительство в Украине завода по производству боеприпасов. Ожидается, что снаряды начнут выпускать уже через два года.