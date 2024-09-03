У США оштрафували конгломерат RTX за розкриття РФ і Китаю секретів про військові літаки

Американська оборонна корпорація заплатить 200 млн доларів. Цікаво, що RTX добровільно повідомила про порушення, які, за її словами, були пов'язані з неправильною класифікацією товарів військового призначення.

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Регулюючі органи США оштрафували оборонну корпорацію RTX на 200 млн доларів після того, як секретна інформація про передові американські винищувачі F-22 Raptor, F-35 Lightning II і стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit потрапила до рук Росії, Китаю та Ірану. Ці витоки викликали серйозні побоювання з приводу безпеки та збереження секретних даних оборонної промисловості США, повідомляє Bloomberg.

Порушення було зафіксовано, коли співробітники RTX подорожували різними країнами, включно з Китаєм, Росією та Іраном, що сприяло несанкціонованому експорту оборонних виробів і неправильній класифікації секретної інформації.

У заяві Держдепартаменту США підкреслюється, що порушення стосувалися несанкціонованого експорту оборонних виробів через неправильну юрисдикцію та класифікацію, а також несанкціонованого транспортування співробітниками компанії секретних оборонних виробів у пункти призначення з обмеженим доступом.

"RTX добровільно повідомила про всі передбачувані порушення. Компанія також повною мірою співпрацювала з Департаментом під час перевірки та відтоді внесла значні поліпшення", — йдеться в повідомленні відомства.

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Крім великого штрафу, RTX зобов'язана укласти з урядом США трирічну угоду про згоду, яка передбачає проведення щонайменше одного зовнішнього аудиту програми компанії з дотримання вимог Міжнародних торгових правил щодо озброєнь (ITAR).

І хоча подробиці витоку не розголошуються широкому загалу, відомо, що інформація стосувалася ключових технічних характеристик та інновацій, які є основою стратегічної переваги США.

Коментуючи подію, оглядачі Bulgarian Military пишуть, що F-22 Raptor, F-35 Lightning II й B-2 Spirit — це вершина військових авіаційних технологій, і секретний характер їхніх технічних даних критично важливий для підтримки оперативної переваги збройних сил США. Тому витік такої інформації може серйозно підірвати національну безпеку і стратегічну перевагу країни.

Раніше повідомлялося, що Китай успішно провів випробування нового стелс-винищувача, що поєднує в собі пілотований літак і два відокремлюваних безпілотника. Розробники Піднебесної стверджують, що випробувальний політ підтверджує нову концепцію винищувача наступного покоління для ВПС країни.