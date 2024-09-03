В США оштрафовали конгломерат RTX за раскрытие РФ и Китаю секретов о военных самолетах

Американская оборонная корпорация заплатит 200 млн долларов. Любопытно, что RTX добровольно сообщила о нарушениях, которые, по ее словам, были связаны с неправильной классификацией товаров военного назначения.

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Регулирующие органы США оштрафовали оборонную корпорацию RTX на 200 млн долларов после того, как секретная информация о передовых американских истребителях F-22 Raptor, F-35 Lightning II и стратегических бомбардировщиках B-2 Spirit попала в руки России, Китая и Ирана. Эти утечки вызвали серьезные опасения по поводу безопасности и сохранности секретных данных оборонной промышленности США, сообщает Bloomberg.

Нарушения были зафиксированы, когда сотрудники RTX путешествовали по различным странам, включая Китай, Россию и Иран, что способствовало несанкционированному экспорту оборонных изделий и неверной классификации секретной информации.

В заявлении Госдепартамента США подчеркивается, что нарушения касались несанкционированного экспорта оборонных изделий из-за неправильной юрисдикции и классификации, а также несанкционированной транспортировки сотрудниками компании секретных оборонных изделий в пункты назначения с ограниченным доступом.

"RTX добровольно сообщила о всех предполагаемых нарушениях. Компания также в полной мере сотрудничала с Департаментом в ходе проверки и с тех пор внесла значительные улучшения", — говорится в сообщении ведомства.

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Кроме крупного штрафа, RTX обязана заключить с правительством США трехлетнее соглашение о согласии, которое включает проведение как минимум одного внешнего аудита программы компании по соблюдению требований Международных торговых правил по вооружениям (ITAR).

И хотя подробности утечки не разглашаются широкой общественности, известно, что информация касалась ключевых технических характеристик и инноваций, которые являются основой стратегического преимущества США.

Комментируя событие обозреватели Bulgarian Military пишут, что F-22 Raptor, F-35 Lightning II и B-2 Spirit представляют собой вершину военных авиационных технологий, и секретный характер их технических данных критически важен для поддержания оперативного превосходства Вооруженных сил США. Поэтому утечка такой информации может серьезно подорвать национальную безопасность и стратегическое преимущество страны.

Ранее сообщалось, что Китай успешно провел испытания нового стелс-истребителя, сочетающего в себе пилотируемый самолет и два отделяемых беспилотника. Разработчики Поднебесной утверждают, что испытательный полет подтверждает новую концепцию истребителя следующего поколения для ВВС страны.