У мережі з'явилися рідкісні кадри російської планувальної бомби Д-30СН (фото)

Боєприпас прикріплений до крила бомбардувальника Су-34. Примітно, що бомба кріпиться до літака в перевернутому вигляді, а після запуску перевертається для правильного наведення на ціль.

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У соціальних мережах з'явилися рідкісні зображення двох зразків російської плануючої авіаційної бомби УМПБ Д-30СН під крилом винищувача-бомбардувальника Су-34. Як повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, це ті бомби, які застосовують ЗС РФ для терору Харківської області та інших прикордонних областей України.

Фактично універсальний міжвидовий плануючий боєприпас (УМПБ) Д-30СН являє собою значну еволюцію в російських високоточних керованих боєприпасах. Він розроблений на основі ФАБ-250, яку дооснастили модулем з крилами і рульовими поверхнями. Це дає змогу бомбі не тільки планувати до цілі, а й коригувати свою траєкторію за допомогою вбудованої навігаційної системи. Боєприпас також оснащений двигуном, що збільшує дальність польоту.

Судячи з фото, Д-30СН має компактний дизайн завдяки хрестоподібним хвостовим оперенням і основному крилу, що складається, яке лежить врівень з обтічним корпусом бомби. Примітно, що бомба кріпиться до літака в перевернутому вигляді, а після запуску перевертається для правильного наведення на ціль.

У Д-30СН використовується подвійна навігація з використанням супутникової системи ГЛОНАСС та інерціальної навігаційної системи, аналогічної системі наведення GPS/INS у GBU-39/B, що забезпечує точне наведення на ціль на великих відстанях.

Що стосується боєголовок, то боєприпас оснащений звичайною фугасною боєголовкою, призначеною для точного ураження укріплень і бронетехніки.

Основні характеристики УМПБ Д-30СН:

діаметр — 30 см;

дальність польоту — до 120 км;

швидкість на етапі розгону — до 4 Махів;

швидкість на етапі планування — 1,2 Маха;

навігація — напівактивна лазерна система;

цілі — склади, укріплення, бронетехніка.

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Нагадаємо, у березні поточного року росіяни застосували авіабомбу УМПБ Д-30СН під час удару по Харківській області. Два таких боєприпаси влучили в житловий квартал Шевченківського району міста Харкова, унаслідок чого загинув 59-річний чоловік і ще 19 осіб дістали травми.