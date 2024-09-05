У ЗС РФ з'явився новий "франкенштейн" на основі бомбомета РБУ-1200 "Ураган" (фото)

Зовні гібридна установка нагадує німецький реактивний міномет Nebelwerfer часів Другої світової війни. Експерти припустили, що цією зброєю і надихнулися автори цієї ідеї.

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Збройні сили РФ знову продемонстрували здатність до створення імпровізованих озброєнь, поставивши корабельний бомбомет РБУ-1200 "Ураган" на станину від зенітної установки ЗУ-23-2. Цей зразок, помічений на фотографіях у соцмережах, імовірно, є спробою заміщення дефіциту "класичної" реактивної артилерії. Про новий російський "франкенштейн" розповіли 5 вересня оглядачі Defense Express.

Автори матеріалу звернули увагу, що зовні установка нагадує німецький реактивний міномет Nebelwerfer часів Другої світової війни, який міг стати джерелом натхнення для російських інженерів.

Тим часом цей зразок російського імпровізованого озброєння виглядає значно більш продуманим, ніж попередні гібридні системи з використанням корабельних бомбометів РБУ-6000 на шасі танків чи вантажівок.

Фото: Соцмережi

Експерти зазначили, що РБУ-1200 — це застаріла система, розроблена ще в 1950-х роках для боротьби з підводними човнами та торпедами. Її використання в наземних операціях викликає питання, але вибір станини від ЗУ-23-2 був продиктований масою і габаритами. Річ у тім, що маса РБУ-1200 становить 620 кг, тоді як ЗУ-23-2 важить близько 920 кг, що робить їхню комбінацію відносно мобільною.

Попри продуманість конструкції, ефективність такого імпровізованого гібрида на полі бою залишається під питанням. Снаряди РБУ-1200 спочатку призначені для морських цілей, і їхня точність при наземному використанні викликає сумніви. Крім того, дальність стрільби в 1200 метрів істотно поступається німецькому Nebelwerfer, який міг вражати цілі на відстані до 7,9 км і мав вищий темп вогню — 6 пострілів за 5 секунд.

"Заявлена дальність стрільби РБУ-1200 "Ураган" — лише 1200 метрів, швидкість ведення вогню — 2,5 пострілів за хвилину, тобто треба 2 хвилини для відстрілу повного залпу всього в 5 реактивних снарядів", — пишуть експерти.

Цей гібрид, найімовірніше, використовується російськими частинами морської піхоти. Однак, де і коли з'явився цей "франкенштейн", залишається невідомим.

Основні характеристики РБУ-1200 "Ураган":

маса — 620 кг;

дальність стрільби — 1200 метрів;

темп стрільби — 2,5 пострілу на хвилину;

повний залп — 5 реактивних снарядів;

маса снаряда — 72 кг.

Раніше повідомлялося про те, що російські інженери поставили бомбомети на багатоцільовий броньований тягач МТ-ЛБ, що викликало питання щодо точності, функціональності та ефективності. За словами військового експерта Олександра Коваленка, це рішення викликане нестачею броньованих машин, здатних прикривати піхоту.