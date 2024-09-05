У ВС РФ появился новый "франкенштейн" на основе бомбомета РБУ-1200 "Ураган" (фото)

Внешне гибридная установка напоминает немецкий реактивный миномет Nebelwerfer времен Второй мировой войны. Эксперты предположили, что этим оружием и вдохновились авторы данной идеи.

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Вооруженные силы РФ вновь продемонстрировали способность к созданию импровизированных вооружений, поставив корабельный бомбомет РБУ-1200 "Ураган" на станину от зенитной установки ЗУ-23-2. Этот образец, замеченный на фотографиях в соцсетях, вероятно, является попыткой замещения дефицита "классической" реактивной артиллерии. О новом российском "франкенштейне" рассказали 5 сентября обозреватели Defense Express.

Авторы материала обратили внимание, что внешне установка напоминает немецкий реактивный миномет Nebelwerfer времен Второй мировой войны, который мог стать источником вдохновения для российских инженеров.

Между тем этот образец российского импровизированного вооружения выглядит значительно более продуманным, чем предыдущие гибридные системы с использованием корабельных бомбометов РБУ-6000 на шасси танков или грузовиков.

Фото: Соцсети

Эксперты отметили, что РБУ-1200 — это устаревшая система, разработанная еще в 1950-х годах для борьбы с подводными лодками и торпедами. Ее использование в наземных операциях вызывает вопросы, но выбор станины от ЗУ-23-2 был продиктован массой и габаритами. Дело в том, что масса РБУ-1200 составляет 620 кг, тогда как ЗУ-23-2 весит около 920 кг, что делает их комбинацию относительно мобильной.

Несмотря на продуманность конструкции, эффективность такого импровизированного гибрида на поле боя остается под вопросом. Снаряды РБУ-1200 изначально предназначены для морских целей, и их точность при наземном использовании вызывает сомнения. Кроме того, дальность стрельбы в 1200 метров существенно уступает немецкому Nebelwerfer, который мог поражать цели на расстоянии до 7,9 км и имел более высокий темп огня — 6 выстрелов за 5 секунд.

"Заявленная дальность стрельбы РБУ-1200 "Ураган" — всего 1200 метров, скорость ведения огня — 2,5 выстрелов в минуту, то есть надо 2 минуты для отстрела полного залпа всего в 5 реактивных снарядов", — пишут эксперты.

Этот гибрид, скорее всего, используется российскими частями морской пехоты. Однако, где и когда появился этот "франкенштейн", остается неизвестным.

Основные характеристики РБУ-1200 "Ураган":

масса — 620 кг;

дальность стрельбы — 1200 метров;

темп стрельбы — 2,5 выстрела в минуту;

полный залп — 5 реактивных снарядов;

масса снаряда — 72 кг.

Ранее сообщалось о том, что российские инженеры поставили бомбометы на многоцелевой бронированный тягач МТ-ЛБ, что вызвало вопросы относительно точности, функциональности и эффективности. По словам военного эксперта Александр Коваленко, данное решение вызвано нехваткой бронированных машин, способных прикрывать пехоту.