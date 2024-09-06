"Найважчий бій": армія США відпрацювала операції за аналогією боїв в Україні (фото)

Сценарії включають бої в траншеях, а також використання БПЛА і засобів РЕБ. Військове командування зазначає, що маневри максимально наближені до реальних бойових умов.

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На полігонах у німецьких Графенвері та Хоенфельсі тривають масштабні військові навчання Saber Junction, до яких залучено близько 4300 військовослужбовців з 11 країн. Особливістю нинішніх маневрів є акцент на відпрацюванні сценаріїв, пов'язаних із потенційним військовим конфліктом із Росією, які, за словами армійців, виявилися найскладнішими для виконання. Про це 5 вересня повідомило видання Stars and Stripes.

Учасники заходу залучені в різних операціях, включно з бронетанковими, артилерійськими та медичними завданнями, а також у нових сферах, таких як кіберкомунікації та психологічні операції. Крім того, навчання включають тренування з десантування з літаків C-130 і C-17, після чого підрозділи проходять складною місцевістю до зони бойової готовності.

Особлива увага приділяється вивченню тактик, випробуваних під час бойових дій в Україні. Сценарії включають бої в траншеях, використання безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби для протидії панівним силам противника.

Навчання Saber Junction у ФРН Навчання Saber Junction у ФРН Навчання Saber Junction у ФРН Навчання Saber Junction у ФРН Навчання Saber Junction у ФРН Навчання Saber Junction у ФРН

Командир навчального підрозділу, бригадний генерал Стівен Карпентер, зазначив, що навчання максимально наближені до реальних бойових умов.

"На них чекає, ймовірно, найважчий бій, у якому вони коли-небудь брали участь. Але ми хочемо, щоб тут було найскладніше, щоб, коли вони вступлять у бій, їм здалося, що все трохи легше", — зазначив воєначальник.

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Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов'язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права. Очікується, що після проходження курсу бійці діятимуть відповідно до міжнародних стандартів.