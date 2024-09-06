"Самый тяжелый бой": армия США отработала операции по аналогии боев в Украине (фото)

Сценарии включают бои в траншеях, а также использование БПЛА и средств РЭБ. Военное командование отмечает, что маневры максимально приближены к реальным боевым условиям.

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На полигонах в немецких Графенвере и Хоэнфельсе продолжаются масштабные военные учения Saber Junction, в которых задействовано около 4300 военнослужащих из 11 стран. Особенностью нынешних маневров является акцент на отработке сценариев, связанных с потенциальным военным конфликтом с Россией, которые, по словам армейцев, оказались самыми сложными для выполнения. Об этом 5 сентября сообщило издание Stars and Stripes.

Участники мероприятия задействованы в различных операциях, включая бронетанковые, артиллерийские и медицинские задачи, а также в новых сферах, таких, как киберкоммуникации и психологические операции. Кроме того, учения включают тренировки по десантированию с самолетов C-130 и C-17, после чего подразделения проходят по сложной местности до зоны боевой готовности.

Особое внимание уделяется изучению тактик, опробованных в ходе боевых действий в Украине. Сценарии включают бои в траншеях, использование беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы для противодействия превосходящим силам противника.

Учения Saber Junction в ФРГ Учения Saber Junction в ФРГ Учения Saber Junction в ФРГ Учения Saber Junction в ФРГ Учения Saber Junction в ФРГ Учения Saber Junction в ФРГ

Командир учебного подразделения, бригадный генерал Стивен Карпентер, отметил, что учения максимально приближены к реальным боевым условиям.

"Их ждет, вероятно, самый тяжелый бой, в котором они когда-либо участвовали. Но мы хотим, чтобы здесь было сложнее всего, чтобы, когда они вступят в бой, им показалось, что все немного легче", — отметил военачальник.

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