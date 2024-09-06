У США випробовують новий корабель SLV, який змінить стратегію перекидання військ (фото)

Особливістю десантного корабля Stern Landing Vessel є унікальні "ноги" для стабільного перебування на мілководді, а також довгий трап для швидкого вивантаження обладнання та військ.

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Корпус морської піхоти США спільно з австралійськими військовими готується до масштабних випробувань нового типу десантного судна, яке може істотно змінити тактику перекидання військ в острівних районах. У центрі уваги експерименту перебуває Stern Landing Vessel (SLV) — судно, розроблене для забезпечення ефективної висадки військ і техніки на прибережні території. Про це повідомляє профільний ресурс Breaking Defense.

SLV оснащено унікальними "ногами", які дають змогу судну стабільно стояти на мілководді, а також довгим трапом, що прискорює вивантаження військ і обладнання. Цей корабель став частиною програми Force Design, спрямованої на посилення прибережних операцій морської піхоти США, особливо в стратегічно важливому Індо-Тихоокеанському регіоні.

Керівник лабораторії бойових дій бригадний генерал Саймон Доран під час конференції заявив, що багаторічні випробування за участю австралійської армії почнуться найближчим часом. Випробування допоможуть уточнити вимоги до нового середнього десантного корабля (LSM), який має забезпечити швидке та маневрене доставлення військ на складні прибережні території.

Десантний корабель Stern Landing Vessel Фото: Breaking Defense

Автори матеріалу зазначили, що з моменту придбання першого SLV у лютому 2023 року Корпус морської піхоти зіткнувся з викликами в плані вибору безпечних точок для встановлення опор судна і регулювання трапа залежно від рельєфу берегової лінії. Однак, за словами генерала Дорана, мобільність і швидкість залишаються ключовими чинниками для успішних бойових операцій.

Автономний корабель ALPV

Крім SLV, увагу приділяють й іншому типу кораблів — автономному судну з низьким профілем (ALPV). Це 55-футовий плавзасіб, призначений для прихованих постачальницьких місій. ALPV уже пройшов успішні тести і однією з його особливостей є простота управління.

Автономне судно ALPV Фото: Breaking Defense

"Що дійсно цікаво, з мого погляду, то це те, що ми фактично взяли морського кухаря і за 21 день навчили його керувати судном із використанням супутникової системи. Ми змогли керувати ним з островів у Японії, поки він виконував завдання біля західного узбережжя Сполучених Штатів", — підсумував Доран.

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