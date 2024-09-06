В США испытывают новый корабль SLV, который изменит стратегию переброски войск (фото)

Особенностью десантного корабля Stern Landing Vessel являются уникальные "ноги" для стабильного нахождения на мелководье, а также длинный трап для быстрой выгрузки оборудования и войск.

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Корпус морской пехоты США совместно с австралийскими военными готовится к масштабным испытаниям нового типа десантного судна, которое может существенно изменить тактику переброски войск в островных районах. В центре внимания эксперимента находится Stern Landing Vessel (SLV) — судно, разработанное для обеспечения эффективной высадки войск и техники на прибрежные территории. Об этом сообщает профильный ресурс Breaking Defense.

SLV оснащено уникальными "ногами", которые позволяют судну стабильно стоять на мелководье, а также длинным трапом, что ускоряет выгрузку войск и оборудования. Этот корабль стал частью программы Force Design, направленной на усиление прибрежных операций морской пехоты США, особенно в стратегически важном Индо-Тихоокеанском регионе.

Руководитель лаборатории боевых действий бригадный генерал Саймон Доран в ходе конференции заявил, что многолетние испытания с участием австралийской армии начнутся в ближайшее время. Испытания помогут уточнить требования к новому среднему десантному кораблю (LSM), который должен обеспечить быструю и маневренную доставку войск на сложные прибрежные территории.

Десантный корабль Stern Landing Vessel Фото: Breaking Defense

Авторы материала отметили, что с момента приобретения первого SLV в феврале 2023 года Корпус морской пехоты столкнулся с вызовами в плане выбора безопасных точек для установки опор судна и регулировки трапа в зависимости от рельефа береговой линии. Однако, по словам генерала Дорана, мобильность и скорость остаются ключевыми факторами для успешных боевых операций.

Автономный корабль ALPV

Кроме SLV, внимание уделяется и другому типу кораблей — автономному судну с низким профилем (ALPV). Это 55-футовое плавсредство, предназначенное для скрытных снабженческих миссий. ALPV уже прошел успешные тесты и одной из его особенностей является простота управления.

Автономное судно ALPV Фото: Breaking Defense

"Что действительно интересно, с моей точки зрения, так это то, что мы фактически взяли морского повара и за 21 день обучили его управлять судном с использованием спутниковой системы. Мы смогли управлять им с островов в Японии, пока он выполнял задачи у западного побережья Соединенных Штатов", — подытожил Доран.

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