У ТЦК з'явилися нові авто з системами РЕБ, які блокують мобільний сигнал, — нардеп Євтушок

Це робиться для того, аби людина, яка опиняється в авто ТЦК, не змогла нікуди передзвонити, чи повідомити родичам і адвокатам, що з нею нібито вчиняють неправомірні дії, говорить депутат.

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У автомобілях співробітників ТЦК та СП з'явилися нові пристрої, які блокують мобільний сигнал, щоб людина не змогла у разі чого нікуди зателефонувати. Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок.

Він заявив, що військові Терцентрів навмисно оснащують автомобілі пристроями, щоб цивільні не могли зв'язатися з родичами у разі затримання.

"Є низка звернень, десь зупиняють, включають якісь засоби РЕБ, щоб людина не змогла нікуди зателефонувати, силою затягують в автобуси чи бусики, везуть до ТЦК і за дві-три години людина вже проходить ВЛК, а вранці вже перебуває на полігоні. Є до мене звернення, що в машині, на якій пересуваються ТЦК, встановлені системи, які блокують мобільний сигнал", — заявив нардеп.

Він додав, що це робиться для того, щоб людина, яка опиняється в авто ТЦК, не змогла нікуди передзвонити, чи повідомити родичам і адвокатам, що з нею нібито вчиняють неправомірні дії.

Підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, що в Закарпатському ОТЦК та СП спростували звинувачення щодо причетності до смерті військовозобов'язаного. Там заявили, що чоловік помер від інфаркту після того, як їхав вже до навчального центру.