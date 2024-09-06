У ТЦК появились новые авто с системами РЭБ, которые блокируют мобильный сигнал, — нардеп Евтушок

Это делается для того, чтобы человек, который оказывается в авто ТЦК, не смог никуда перезвонить, или сообщить родственникам и адвокатам, что с ним якобы совершают неправомерные действия, говорит депутат.

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В автомобилях сотрудников ТЦК и СП появились новые устройства, которые блокируют мобильный сигнал, чтобы человек не смог в случае чего никуда позвонить. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок.

Он заявил, что военные Терцентров намеренно оснащают автомобили устройствами, чтобы гражданские не могли связаться с родственниками в случае задержания.

"Есть ряд обращений, где-то останавливают, включают какие-то средства РЭБ, чтобы человек не смог никуда позвонить, силой затягивают в автобусы или бусики, везут в ТЦК и через два-три часа человек уже проходит ВВК, и утром уже находится на полигоне. Есть ко мне обращение, что в машине, на которой передвигаются ТЦК, установлены системы, которые блокируют мобильный сигнал", — заявил нардеп.

Он добавил, что это делается для того, чтобы человек, который оказывается в авто ТЦК, не смог никуда перезвонить, или сообщить родственникам и адвокатам, что с ним якобы совершают неправомерные действия.

Подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что в Закарпатском ОТЦК и СП опровергли обвинения в причастности к смерти военнообязанного. Там заявили, что мужчина умер от инфаркта после того, как ехал уже в учебный центр.