Бомбардувальник В-21 Raider: кошмар, про який усі мовчать

Програма Raider розрахована на створення понад сотні бомбардувальників, а на повну її реалізацію піде 15 років. Тож з огляду на швидкі темпи технологічного прогресу постає питання — чи припадуть вони на часі.

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Програмі ВПС США B-21 Raider, яка націлена на заміну застарілих бомбардувальників B-1 Lancer і B-2 Spirit, загрожують перевищення бюджету і затримки у виробництві.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про перспективи для новітнього стратегічного стелс-бомбардувальника B-21 Raider.

Головний підрядник, Northrop Grumman, попереджає про зростання витрат, незважаючи на спроби уникнути порушення закону Нанна-МакКерді, який зобов'язує конгрес контролювати випадки істотного перевищення бюджету.

Легкого рішення немає. Оскільки на початковому етапі виробництва буде готовий тільки 21 бомбардувальник, а повний парк зі 100 машин з'явиться не раніше за кінець 2030-х років, багатьох непокоїть, що B-21 може технічно застаріти до моменту повноцінної експлуатації, враховуючи швидкі темпи технологічного прогресу.

Висока вартість сучасної війни: B-21 Raider важко залишатися попереду планети всієї

Військово-повітряні сили США доклали всіх зусиль, аби гарантувати, що майбутня основа їхнього бомбардувального флоту залишиться в межах графіка і бюджету, навіть незважаючи на попередження компанії Northrop Grumman, головного підрядника B-21 Raider, про можливе зростання вартості літака.

Програма B-21 навіть була спланована в такий спосіб, щоб уникнути порушення закону Нанна-МакКерді (Nunn-McCurdy Act), яке може статися через перевищення вартості розроблення. Цей закон, ухвалений 1983 року, допомагає законодавцям краще керувати вартістю основних програм оборонних закупівель, оскільки вимагає від Пентагона інформувати законодавчий орган про випадки перевищення вартості програми або відставання від графіка більш ніж на 15%.

Майбутній літак був розроблений для заміни застарілих бомбардувальників B-1 Lancer і B-2 Spirit, що перебувають наразі на озброєнні, і для роботи разом зі ще старішим B-52. У січні Raider увійшов у стадію дрібномасштабного початкового виробництва (LRIP), і хоча це дорогий літак, виробник Northrop Grumman навесні оголосив, що очікує збитків на цьому етапі. За інформацією TheAviationist.com, аерокосмічна компанія може втратити до 1,56 мільярда доларів на виробництві перших Raider.

У результаті перші п'ять серійних партій B-21 включатимуть лише 21 літак.

Очікується, що програма Raider включатиме понад сотню бомбардувальників B-21 Фото: ВПС США

Чи з`являться B-21 вчасно?

Очікується, що програма Raider включатиме понад сотню бомбардувальників, і більшість виробництва здійснюватиметься за контрактом "витрати плюс". Це означає, що ВПС США — і своєю чергою американські платники податків — відшкодують компанії додаткові витрати, пов'язані з інфляцією.

Як повідомлялося раніше, вартість програми дійсно зростає, при тому що вона ризикує не досягти очікуваного мінімуму в сотню бомбардувальників навіть до кінця 2030-х років. ВПС очікують, що до початку 2030-х років у стрій стануть від 24 до 30 "Рейдерів", а темпи закупівель у цей період сягнуть піку — приблизно 10 літаків на рік.

За словами Марка Ганзінгера, директора з концепцій майбутнього Інституту аерокосмічних досліджень імені Мітчелла та учасника дискусії на AFA, нинішній план Міністерства оборони (DoD) передбачає, що до 2033 року парк бомбардувальників налічуватиме 133 літаки — менше навіть за 141 бомбардувальник B-1, B-2 і B-52 Stratofortress, які нині перебувають на озброєнні та являють собою історичний мінімум для ВПС.

Літак B-21 був розроблений для заміни застарілих бомбардувальників B-1 Lancer і B-2 Spirit

Чи надовго збережеться перевага літака?

Найбільше занепокоєння зараз викликає таке питання: якщо ВПС США знадобиться 15 з гаком років на отримання повної партії з хоча б сотні B-21 Raider, чи збережуть ці літаки свою перевагу? Технології розвиваються швидкими темпами. Штучний інтелект (ШІ), машинне навчання, квантові комп'ютери, автономні системи тощо постійно розвиваються, і чимало з нинішніх платформ можуть застаріти до моменту початку повномасштабного виробництва (FRP).

ВПС вже заявили, що будуть прагнути до розроблення автономних безпілотників — практично одноразових "вірних помічників", яким не доведеться залишатися на озброєнні протягом десятиліть.

На конференції Асоціації повітряно-космічних сил цього місяця начальник штабу ВПС генерал Девід Олвін заявив: "Для спільної роботи з БпЛА мені не потрібен парк бомбардувальників, який прослужить 25–30 років. Якщо вже він служить 25 або 30 років, то повинен робити все, крім ранкових тостів".

Отже, військово-повітряним силам доведеться примиритися із суворою реальністю: виробництво дорогих бомбардувальників займе надто багато часу, і до моменту надходження на озброєння вони вже будуть застарілою технікою, придатною хіба що для приготування тостів.

ВПС США знадобиться 15 з гаком років на отримання повної партії з хоча б сотні B-21 Raider

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].