Африканський проліт: Єгипет відмовився від російських Іл-76 і купив два C-130

Каїр вважає, що C-130J-30 має більш сучасні характеристики, ніж російські транспортники. Крім того, було відзначено прагнення Єгипту зміцнити свої стратегічні відносини зі США.

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На першому Міжнародному авіасалоні Єгипту, який проходив в Ель-Аламейні з 2 до 5 вересня, Каїр офіційно оголосив про купівлю літаків C-130J-30 Super Hercules через систему іноземних військових продажів США. Це рішення стало відповіддю на пропозицію Росії про придбання транспортного літака Іл-76-90А, від якої Єгипет відмовився. Про це повідомляє Bulgarian Military.

На сьогодні Єгипет вже експлуатує сім літаків C-130J Super Hercules, що робить вибір нової моделі C-130J-30 природним продовженням модернізації парку тактичних транспортників. Цей літак відрізняється збільшеним фюзеляжем для перевезення великих вантажів, що підвищує його роль у військовій логістиці та гуманітарних місіях Єгипту.

C-130J-30 vs Іл-76: порівняння і причини відмови від російської пропозиції

Єгипет має досвід експлуатації російського літака Іл-76, який також використовується для стратегічних повітряних перевезень. Попри це, рішення на користь C-130J-30 пояснюється кількома важливими факторами.

Насамперед, зазначають оглядачі, єгипетські ВПС уже тривалий час використовують американські C-130, що спрощує технічне обслуговування, логістику та навчання особового складу. Продовження експлуатації знайомої платформи дає змогу уникнути значних витрат і складнощів, пов'язаних з інтеграцією нової техніки.

C-130J-30 німецьких ВПС Фото: Відкриті джерела

Російський Іл-76 Фото: wiki

Крім того, C-130J-30 володіє сучасними характеристиками, включно з поліпшеними системами навігації, авіоніки та зв'язку, що робить його більш привабливим для виконання завдань, пов'язаних з безпекою кордонів і боротьбою з тероризмом. Багатоцільові можливості літака, такі як участь у гуманітарних операціях і ліквідації наслідків стихійних лих, також відіграють важливу роль у виборі.

Ще одним ключовим фактором стало прагнення Єгипту зміцнити свої стратегічні відносини зі США. Закупівля американського літака через вашингтонську систему іноземних військових продажів (FMS) посилює зв'язки Єгипту із західними союзниками та підтримує його статус ключового партнера США в регіоні.

Таким чином, російський Іл-76-90А, хоча і більший за розмірами, не зміг конкурувати з C-130J-30 через низку причин. Єгипет, ймовірно, зробив ставку на більш просунуті західні технології та перевірену надійність платформи, що також обумовлено геополітичною орієнтацією країни на західних постачальників оборонної продукції.

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