Африканский пролет: Египет отказался от российских Ил-76 и купил два C-130

Каир посчитал, что C-130J-30 обладает более современными характеристиками, чем российские транспортники. Кроме того, было отмечено стремление Египта укрепить свои стратегические отношения со США.

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На первом Международном авиасалоне Египта, который проходил в Эль-Аламейне с 2 по 5 сентября, Каир официально объявил о покупке самолетов C-130J-30 Super Hercules через систему иностранных военных продаж США. Это решение стало ответом на предложение России о приобретении транспортного самолета Ил-76-90А, от которого Египет отказался. Об этом сообщает Bulgarian Military.

На сегодняшний день Египет уже эксплуатирует семь самолетов C-130J Super Hercules, что делает выбор новой модели C-130J-30 естественным продолжением модернизации парка тактических транспортников. Этот самолет отличается увеличенным фюзеляжем для перевозки больших грузов, что повышает его роль в военной логистике и гуманитарных миссиях Египта.

C-130J-30 vs Ил-76: сравнение и причины отказа от российского предложения

Египет имеет опыт эксплуатации российского самолета Ил-76, который также используется для стратегических воздушных перевозок. Несмотря на это, решение в пользу C-130J-30 объясняется несколькими важными факторами.

Прежде всего, отмечают обозреватели, египетские ВВС уже длительное время используют американские C-130, что упрощает техническое обслуживание, логистику и обучение личного состава. Продолжение эксплуатации знакомой платформы позволяет избежать значительных расходов и сложностей, связанных с интеграцией новой техники.

C-130J-30 немецких ВВС Фото: Открытые источники

Российский Ил-76 Фото: wiki

Кроме того, C-130J-30 обладает современными характеристиками, включая улучшенные системы навигации, авионики и связи, что делает его более привлекательным для выполнения задач, связанных с безопасностью границ и борьбой с терроризмом. Многоцелевые возможности самолета, такие как участие в гуманитарных операциях и ликвидации последствий стихийных бедствий, также играют важную роль в выборе.

Еще одним ключевым фактором стало стремление Египта укрепить свои стратегические отношения с США. Закупка американского самолета через вашингтонскую систему иностранных военных продаж (FMS) усиливает связи Египта с западными союзниками и поддерживает его статус ключевого партнера США в регионе.

Таким образом, российский Ил-76-90А, хотя и крупнее по размерам, не смог конкурировать с C-130J-30 из-за ряда причин. Египет, вероятно, сделал ставку на более продвинутые западные технологии и проверенную надежность платформы, что также обусловлено геополитической ориентацией страны на западных поставщиков оборонной продукции.

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