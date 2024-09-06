У Тамбові чекають на Сирського: місто прикрасили фотографіями українського головкома (фото)

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У Росії в Тамбові невідомі розклеїли фотографії головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського з натяком, що незабаром ЗСУ можуть зайти в місто. Про це повідомили у 25 ОПДБр ДШВ ЗСУ.

"У Тамбові своя обстановка", — ідеться в повідомленні.

У мережі оприлюднили фотографії нібито з міста Тамбов у Росії. На міських стовпах невідомі місцеві жителі розмістили фото Олександра Сирського. Фотографії підписали написом — словами з пісні Мурата Насірова "Мальчик хочет в Тамбов. Чики, чики, чики".

Зокрема, постери з Сирським розмістили на воротах місцевого військового навчального центру Тамбовського державного університету імені Г.Р. Державіна.

Зазначимо, що Тамбов розташований за 425 км від Курська.

Сам Олександр Сирський родом із Росії. Його батьки живуть у місті Володимир (Російська Федерація). Там же живе і рідний брат — Олег Сирський, громадянин РФ, працює охоронцем у місцевому супермаркеті.

Нагадаємо, що 6 серпня повідомлялося, що за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Україна готує висококваліфікованих військових, адже це необхідно для ефективного результату. Однак ситуація на полі бою вимагає якнайшвидшого підкріплення підрозділів.