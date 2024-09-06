В Тамбове ждут Сырского: город украсили фотографиями украинского главкома (фото)
В России в Тамбове неизвестные расклеили фотографии главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского с намеком, что вскоре ВСУ могут зайти в город. Об этом сообщили в 25 ОПДБр ДШВ ВСУ.
"В Тамбове своя обстановка", — говорится в сообщении.
В сети обнародовали фотографии якобы из города Тамбов в России. На городских столбах неизвестные местные жители разместили фото Александра Сырского. Фотографии подписали надписью — словами из песни Мурата Насирова "Мальчик хочет в Тамбов. Чики, чики, чики".
В частности, постеры с Сырским разместили на воротах местного военного учебного центра Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
Отметим, что Тамбов находится в 425 км от Курска.
Сам Александр Сырский родом из России. Его родители живут в городе Владимир (Российская Федерация). Там же живет и родной брат — Олег Сырский, гражданин РФ, работает охранником в местном супермаркете.
Напомним, что 6 августа сообщалось, что по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Украина готовит высококвалифицированных военных, ведь это необходимо для эффективного результата. Однако ситуация на поле боя требует скорейшего подкрепления подразделений.