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В России в Тамбове неизвестные расклеили фотографии главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского с намеком, что вскоре ВСУ могут зайти в город. Об этом сообщили в 25 ОПДБр ДШВ ВСУ.

"В Тамбове своя обстановка", — говорится в сообщении.

В сети обнародовали фотографии якобы из города Тамбов в России. На городских столбах неизвестные местные жители разместили фото Александра Сырского. Фотографии подписали надписью — словами из песни Мурата Насирова "Мальчик хочет в Тамбов. Чики, чики, чики".

В частности, постеры с Сырским разместили на воротах местного военного учебного центра Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.

Отметим, что Тамбов находится в 425 км от Курска.

Сам Александр Сырский родом из России. Его родители живут в городе Владимир (Российская Федерация). Там же живет и родной брат — Олег Сырский, гражданин РФ, работает охранником в местном супермаркете.

Напомним, что 6 августа сообщалось, что по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Украина готовит высококвалифицированных военных, ведь это необходимо для эффективного результата. Однако ситуация на поле боя требует скорейшего подкрепления подразделений.