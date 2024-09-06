Є таджики та узбеки: росЗМІ підтвердили смерть 68 тисяч солдатів РФ (інфографіка)

Журналісти спиралися тільки на відкриті джерела інформації, тож частина смертей не потрапила до статистики.

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Імена 68 011 російських військових, загиблих під час повномасштабного вторгнення в Україну, встановлювали на основі відкритих даних. Це далеко не всі загиблі, але журналісти спиралися на офіційну інформацію, що дало можливість також провести аналіз і визначити, скільки загинуло добровольців, скільки мобілізованих і навіть скільки років було найстаршому солдату російської армії. Про це пише "Русская служба ВВС" і видання "Медиазона"

Зазначається, що цього тижня вперше на перше місце за загальним числом втрат вийшла категорія військовослужбовців-добровольців — тих, хто вирішив підписати контракт із міністерством оборони або Росгвардією вже після початку повномасштабної війни в Україні.

Загинув кожен п'ятий

Вдалося підтвердити загибель 13 152 добровольців — це 20% від загального числа підтверджених втрат російської сторони. Уперше від початку війни втрати добровольців перевищили втрати інших категорій учасників війни, зокрема ув'язнених (19% усіх встановлених смертей) і мобілізованих (13%).

Лідери за кількістю загиблих добровольців:

Республіка Башкортостан,

Республіка Татарстан;

Пермський край;

Краснодарський край;

Челябінська область.

Невелику частину загиблих добровольців становлять іноземці: журналісти встановили імена 265 загиблих, більшість з яких — представники країн Центральної Азії:

Узбекистан (47 осіб);

Таджикистан (51);

Киргизстан (26).

У 2023 році стало відомо про успішне вербування на війну громадян Куби, Іраку, Сомалі та Замбії, а влада Індії та Непалу навіть звернулася до Росії з проханням перестати відправляти на війну їхніх громадян, видати тіла загиблих і повернути всіх непальських найманців, які раніше записалися до російських збройних структур. Поки що цього не сталося. Але найманців з Індії вдалося повернути додому.

Журналісти проаналізували некрологи та поспілкувалися з родичами загиблих. Тож можуть зробити висновок, що більшість тих, хто підписав контракти після 2022 року, зробили це справді добровільно. Однак відомі випадки, коли на людей чинили тиск. Особливо часто з цим стикаються солдати, які проходять строкову службу. Також відомі інциденти, коли жителі Чечні погоджувалися стати військовослужбовцями, щоб уникнути знущань над своїми родичами. Про погрози і тиск також свідчили деякі ув'язнені СІЗО і колоній.

Російські військові Фото: Аргументы и факты

Новоспечені контрактники суттєво відрізняються від професійних військових: протягом багатьох років до війни вони працювали в цивільному секторі, а перед відправленням на фронт пройшли підготовку, яка тривала в різних випадках від трьох до десяти днів.

З жовтня 2023 року щотижневі втрати добровольців не опускалися нижче 100 осіб на тиждень, а в деякі тижні фіксували загибель понад 310 добровольців.

"Після школи навчання не продовжив, у лавах збройних сил Російської Федерації не служив" — це типова деталь біографій багатьох добровольців.

На війні в Україні найчастіше гинуть добровольці у віці від 42 до 50 років — таких у списку 3 874 осіб, що становить 30% усіх загиблих у цій категорії.

Найстаршому загиблому добровольцю був 71 рік, а загалом на війні загинули 209 контрактників, старших за 60 років. Зростання втрат серед добровольців пояснюється тим, що вони задіяні в найгарячішій точці — в Донецькій області.

Кого і як набирають

У Росії докладають максимум зусиль, щоб постійно залучати до армії нових рекрутів. У такий спосіб російській владі вдається відшкодовувати втрати на фронті, не ініціюючи нової хвилі мобілізації.

Російські військові Фото: РІА Новини

Журналісти зазначають, що в РФ існує спущений згори план з набору в армію. Для цього використовують сайти з вакансіями, проводять особисті бесіди з тими, хто має великі заборгованості перед службою судових приставів, агітують в університетах і технікумах.

Стандартний російський доброволець — це мешканець маленького селища, або села з депресивного регіону, де немає роботи.

Деякі добровольці не володіють базовою юридичною грамотністю і вважають, що можуть укласти річний контракт з Міноборони і повернутися до цивільного життя після 12 місяців служби. Насправді з 2022 року всі підписані з армією контракти автоматично продовжуються до закінчення війни.

Російські військові Фото: РБК

Також контракти з російською армією підписують, щоб уникнути кримінального переслідування — цю можливість підозрюваним Держдума "подарувала" ще 2023 року. Слідчі тепер розповідають обвинуваченим і підозрюваним про цю можливість.

За новими законами, справу буде остаточно закрито, якщо підслідний виконає контракт, загине, отримає державну нагороду або зможе звільнитися зі збройних сил за станом здоров'я.

Журналісти з'ясували, що на війну не забирають тих, хто звинувачується:

у тероризмі;

держзраді;

диверсіях;

особливо тяжких і деяких статевих злочинах.

Згідно з наказом Міноборони, Мін'юсту і МВС, слідчі ізолятори зобов'язані регулярно надсилати списки осіб, які утримуються у них, до військкоматів. Беруть також наркозалежних.

Нагадаємо, на Венеційському кінофестивалі скандал спричинив фільм Анастасії Трофімової "Росіяни на війні", яка раніше знімала документалки для Russia Today. Жінка кілька місяців була на передовій, але стверджує, що потрапила туди випадково і не бачила воєнних злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями.