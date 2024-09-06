Есть таджики и узбеки: росСМИ подтвердили смерть 68 тысяч солдат РФ (инфографика)

Журналисты опирались только на открытые источники информации, так что часть смертей не попала в статистику.

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Имена 68 011 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину, устанавливали на основе открытых данных. Это далеко не все погибшие, но журналисты опирались на официальную информацию, что дало возможность также провести анализ и определить сколько погибло добровольцев, сколько мобилизованных и даже сколько лет было самому пожилому солдату российской армии. Об этом пишет "Русская служба ВВС" и издание "Медиазона"

Отмечается, что на этой неделе впервые на первое место по общему числу потерь вышла категория военнослужащих-добровольцев — тех, кто решил подписать контракт с министерством обороны или Росгвардией уже после начала полномасштабной войны в Украине.

Погиб каждый пятый

Удалось подтвердить гибель 13 152 добровольцев — это 20% от общего числа подтвержденных потерь российской стороны. Впервые с начала войны потери добровольцев превысили потери других категорий участников войны, в том числе заключенных (19% всех установленных смертей) и мобилизованных (13%).

Лидеры по числу погибших добровольцев:

Республика Башкортостан,

Республика Татарстан;

Пермский край;

Краснодарский край;

Челябинская область.

Небольшую часть погибших добровольцев составляют иностранцы: журналисты установили имена 265 погибших, большинство из которых — представители стран Центральной Азии:

Узбекистан (47 человек);

Таджикистан (51);

Кыргызстан (26).

В 2023 году стало известно об успешной вербовке на войну граждан Кубы, Ирака, Сомали и Замбии, а власти Индии и Непала даже обратились к России с просьбой перестать отправлять на войну их граждан, выдать тела погибших и вернуть всех ранее записавшихся в российские вооруженные структуры непальских наемников. Пока этого не произошло. Но наемников из Индии удалось вернуть домой.

Журналисты проанализировали некрологи и пообщались с родственниками погибших. Так что могут сделать вывод, что большинство подписавших контракты после 2022 года, сделали это действительно добровольно. Однако известны случаи, когда на людей оказывали давление. Особенно часто с этим сталкиваются солдаты, проходящие срочную службу. Также известны инциденты, когда жители Чечни соглашались стать военнослужащими, чтобы избежать издевательств над своими родственниками. Об угрозах и давлении также свидетельствовали некоторые заключенные СИЗО и колоний.

Российские военные Фото: Аргументы и факты

Новоиспеченные контрактники существенно отличаются от профессиональных военных: в течение многих лет до войны они работали в гражданском секторе, а перед отправкой на фронт прошли подготовку, которая длилась в разных случаях от трех до десяти дней.

С октября 2023 года еженедельные потери добровольцев не опускались ниже 100 человек в неделю, а в некоторые недели фиксировалась гибель более 310 добровольцев.

"После школы обучение не продолжил, в рядах вооруженных сил Российской Федерации не служил" — это типичная деталь биографий многих добровольцев.

На войне в Украине чаще всего погибают добровольцы в возрасте от 42 до 50 лет — таких в списке 3 874 человек, что составляет 30% всех погибших в этой категории.

Самому возрастному погибшему добровольцу был 71 год, а всего на войне погибли 209 контрактников старше 60 лет. Рост потерь среди добровольцев объясняется тем, что они задействованы в самой горячей точке – в Донецкой области.

Кого и как набирают

В России прилагают максимум усилий, чтобы постоянно привлекать в армию новых рекрутов. Таким образом российским властям удается возмещать потери на фронте, не инициируя новую волну мобилизации.

Российские военные Фото: РИА Новости

Журналисты отмечают, что в РФ существует спущенный сверху план по набору в армию. Для этого используют сайты с вакансиями, проводят личные беседы с теми, кто имеет большие задолженности перед службой судебных приставов, агитируют в университетах и техникумах.

Стандартный российский доброволец – это житель маленького поселка, или деревни из депрессивного региона, где нет работы.

Некоторые добровольцы не обладают базовой юридической грамотностью и полагают, что могут заключить годовой контракт с Минобороны и вернуться к гражданской жизни после 12 месяцев службы. В действительности с 2022 года все подписанные с армией контракты автоматически продлеваются до окончания войны.

Российские военные Фото: РБК

Также контракты с российской армией подписывают, чтобы избежать уголовного преследования — эту возможность подозреваемым Госдума "подарила" еще в 2023 году. Следователи теперь рассказывают обвиняемым и подозреваемым об этой возможности.

По новым законам, дело будет окончательно закрыто, если подследственный выполнит контракт, погибнет, получит государственную награду или сможет уволиться из вооруженных сил по состоянию здоровья.

Журналисты выяснили, что на войну не забирают тех, кто обвиняется:

в терроризме;

госизмене;

диверсиях;

особо тяжких и некоторых половых преступлениях.

Согласно приказу Минобороны, Минюста и МВД, следственные изоляторы обязаны регулярно направлять списки содержащихся у них лиц в военкоматы. Берут также наркозависимых.

Напомним, на Венецианском кинофестивале скандал вызвал фильм Анастасии Трофимовой "Россияне на войне", которая ранее снимала документалки для Russia Today. Женщина несколько месяцев была на передовой, но утверждает, что попала туда случайно и не видела военных преступлений, совершаемых российскими военнослужащими.