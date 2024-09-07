У Києві невідомі намагалися проникнути на об'єкт Міноборони: у ТЦК застосували силу до порушників

Інцидент стався у п'ятницю, поінформували у столичному ТЦК. За даним фактом призначено службове розслідування.

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Вранці 6 вересня на збірному пункті Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) невідомі особи спробували незаконно проникнути на територію об'єкту Міністерства оборони України, який знаходиться під охороною. Про це повідомили в ТЦК.

Ті ж самі особи, як йдеться у повідомленні, намагалися перешкоджати виїзду військової автомобільної техніки з території збірного пункту.

У "військкоматі" наголошують, що військовослужбовці столичного ТЦК, діючи в межах своїх службових обов’язків та намагаючись уникнути серйозних наслідків, застосували фізичний вплив та зупинили невідомих осіб.

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За даним фактом призначено службове розслідування.

Також у ТЦК підкреслюють, що перешкоджання діям підрозділів Збройних Сил України під час дії правового режиму воєнного стану може каратися відповідно до Кримінального Кодексу.

Нагадаємо, на початку червня у Києві працівники ТЦК та співробітники Національної поліції хотіли затримати громадянина, який намагався ухилитись від мобілізації. Коли чоловіка тягнули у поліцейське авто, його почали відбивати жінки.

Також Фокус писав, що у Києві чоловік з кулаками накинувся на працівника ТЦК, який спинив його, щоб перевірити документи. Інцидент стався 5 червня поблизу метро "Хрещатик".