В Киеве неизвестные пытались проникнуть на объект Минобороны: в ТЦК применили силу к нарушителям

Инцидент произошел в пятницу, проинформировали в столичном ТЦК. По данному факту назначено служебное расследование.

Related video

Утром 6 сентября на сборном пункте Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) неизвестные лица попытались незаконно проникнуть на территорию объекта Министерства обороны Украины, который находится под охраной. Об этом сообщили в ТЦК.

Те же самые лица, как говорится в сообщении, пытались препятствовать выезду военной автомобильной техники с территории сборного пункта.

В "военкомате" отмечают, что военнослужащие столичного ТЦК, действуя в рамках своих служебных обязанностей и пытаясь избежать серьезных последствий, применили физическое воздействие и остановили неизвестных лиц.

Важно

В Харькове "военком" избил мужчину на улице: в ТЦК отреагировали (видео)

По данному факту назначено служебное расследование.

Также в ТЦК подчеркивают, что препятствование действиям подразделений Вооруженных Сил Украины во время действия правового режима военного положения может наказываться в соответствии с Уголовным Кодексом.

Напомним, в начале июня в Киеве работники ТЦК и сотрудники Национальной полиции хотели задержать гражданина, который пытался уклониться от мобилизации. Когда мужчину тянули в полицейское авто, его начали отбивать женщины.

Также Фокус писал, что в Киеве мужчина с кулаками набросился на работника ТЦК, который остановил его, чтобы проверить документы. Инцидент произошел 5 июня вблизи метро "Крещатик".