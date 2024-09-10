Елітний спецназ "Дельта": готовий завжди і до всього

Щоби стати частиною елітного підрозділу, необхідно пройти один із найсуворіших відборів у світі. Але навіть після курсу підготовки бійців систематично перевіряють на відповідність.

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Спецпідрозділ "Дельта", офіційно відомий як Перший оперативний загін спеціального призначення "Дельта", — провідний підрозділ армії США по боротьбі з тероризмом і звільненню заручників, створений наприкінці 1970-х років офіцером "зелених беретів" Чарлі Беквітом. Наслідуючи приклад британської SAS, "Дельта" розділена на чотири ескадрильї Sabre, що спеціалізуються на виконанні різних завдань у межах спеціальних операцій.

Фокус переклав статтю журналіста Ставроса Атламазоглу про один із передових загонів спецпризначенців у боротьбі з терористами.

Для вступу в "Дельту" необхідно пройти один із найжорсткіших відборів у світі, включно з виснажливими фізичними вправами та навігаційними тестами.

Успішні кандидати проходять шестимісячний курс підготовки оперативників (OTC), під час якого основна увага приділяється веденню ближнього бою (CQB). Навіть після завершення навчання оперативників постійно перевіряють.

Спецназ "Дельта": майстри по боротьбі з тероризмом і порятунку заручників

Просто зараз, коли ви сидите і читаєте цю статтю, підрозділ спеціального призначення готовий щомиті відреагувати на теракт або інцидент із заручниками в будь-якій точці світу.

Хоча цей підрозділ вважав би за краще залишатися в тіні, звідки він найкраще виконує свою роботу, його численні подвиги і любов громадськості до розповідей про сміливі вчинки роблять це практично неможливим.

"Дельта" брала участь практично у всіх великих і дрібних військових операціях США за останні 50 років Фото: pinterest.com

Перший оперативний загін спеціального призначення "Дельта"

Спецназ "Дельта", або Перший оперативний загін спеціального призначення "Дельта", — спеціальний підрозділ армії США, що займається боротьбою з тероризмом і звільненням заручників.

Створений наприкінці 1970-х років легендарним офіцером "зелених беретів" Чарлі Беквітом, спецназ "Дельта" став відповіддю на неодноразові терористичні інциденти по всьому світу в 1970-х і 1980-х роках. Створена за зразком британської 22-ї Спеціальної повітряної служби (SAS), "Дельта" складається з чотирьох ескадрилій Sabre (A, B, C і D), у кожній з яких по три бійці (два штурмовики і один снайпер/розвідник).

"Дельта" брала участь практично у всіх великих і дрібних військових операціях США за останні 50 років.

Окрім боротьби з тероризмом і звільнення заручників, "Дельта" спеціалізується на виконанні широкого спектру інших спеціальних операцій, включно зі спеціальною розвідкою, військовою допомогою дружнім силам оборони, нетрадиційними методами ведення війни і боротьбою з розповсюдженням зброї масового ураження. Проте ці спецпризначенці заробляють собі на хліб з маслом, знищуючи поганих хлопців або рятуючи заручників у будь-якій точці світу.

Перший оперативний загін спеціального призначення "Дельта", — спеціальний підрозділ армії США, що займається боротьбою з тероризмом і звільненням заручників. Фото: pinterest.com

Перша серйозна перешкода при вступі до спецназу "Дельта" — це процес відбору. Атестація та відбір, або A&S — один із найскладніших у світі процесів відбору до лав спецназу. Він відбувається у прекрасних горах Західної Вірджинії і передбачає довгі навігаційні маршрути з десятками кілограмів спорядження. Кульмінацією відбору є 64-кілометровий марш-кидок пересіченою гірською місцевістю. Хоча більшість кандидатів, які претендують на вступ до елітних лав "Дельти", є вихідцями зі спільноти спеціальних операцій, особливо рейнджерів і "зелених беретів", лише дуже невеликій кількості вдається закінчити A&S.

Але це лише початок шляху.

Далі — курс підготовки операторів, або OTC. Близько шести місяців кандидати проходять жорсткий вишкіл як оперативники "Дельти". Дуже велика увага приділяється навичкам ведення бою в закритих приміщеннях, які використовуються підрозділом у контртерористичних операціях і під час звільнення заручників. Ті нечисленні везунчики, хто доходить до кінця — нерідко в класах буває по один-два випускники, — отримують призначення в ескадрилью Sabre. Але на цьому перевірки не закінчуються. Новоспечені оперативники перебувають на випробувальному терміні, поки не доведуть, що володіють необхідними навичками і психологічними якостями, щоб служити на самому вістрі списа. Як часто кажуть самі спецпризначенці "Дельти": "Відбір — це безперервний процес".

Щоб стати частиною елітного підрозділу "Дельта", необхідно пройти один із найжорсткіших відборів у світі

Про автора

Ставрос Атламазоґлу — досвідчений журналіст, який пише на теми оборони і спеціалізується на спеціальних операціях, а також ветеран грецької армії (служив у 575-му батальйоні морської піхоти і штабі армії). Він отримав ступінь бакалавра в Університеті Джона Гопкінса і ступінь магістра в Школі перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса (SAIS). Публікувався в журналах Business Insider, Sandboxx і SOFREP.