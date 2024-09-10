Елітний спецназ "Дельта": готовий завжди і до всього
Щоби стати частиною елітного підрозділу, необхідно пройти один із найсуворіших відборів у світі. Але навіть після курсу підготовки бійців систематично перевіряють на відповідність.
Спецпідрозділ "Дельта", офіційно відомий як Перший оперативний загін спеціального призначення "Дельта", — провідний підрозділ армії США по боротьбі з тероризмом і звільненню заручників, створений наприкінці 1970-х років офіцером "зелених беретів" Чарлі Беквітом. Наслідуючи приклад британської SAS, "Дельта" розділена на чотири ескадрильї Sabre, що спеціалізуються на виконанні різних завдань у межах спеціальних операцій.
Фокус переклав статтю журналіста Ставроса Атламазоглу про один із передових загонів спецпризначенців у боротьбі з терористами.
- Для вступу в "Дельту" необхідно пройти один із найжорсткіших відборів у світі, включно з виснажливими фізичними вправами та навігаційними тестами.
- Успішні кандидати проходять шестимісячний курс підготовки оперативників (OTC), під час якого основна увага приділяється веденню ближнього бою (CQB). Навіть після завершення навчання оперативників постійно перевіряють.
Спецназ "Дельта": майстри по боротьбі з тероризмом і порятунку заручників
Просто зараз, коли ви сидите і читаєте цю статтю, підрозділ спеціального призначення готовий щомиті відреагувати на теракт або інцидент із заручниками в будь-якій точці світу.
Хоча цей підрозділ вважав би за краще залишатися в тіні, звідки він найкраще виконує свою роботу, його численні подвиги і любов громадськості до розповідей про сміливі вчинки роблять це практично неможливим.
Перший оперативний загін спеціального призначення "Дельта"
Спецназ "Дельта", або Перший оперативний загін спеціального призначення "Дельта", — спеціальний підрозділ армії США, що займається боротьбою з тероризмом і звільненням заручників.
Створений наприкінці 1970-х років легендарним офіцером "зелених беретів" Чарлі Беквітом, спецназ "Дельта" став відповіддю на неодноразові терористичні інциденти по всьому світу в 1970-х і 1980-х роках. Створена за зразком британської 22-ї Спеціальної повітряної служби (SAS), "Дельта" складається з чотирьох ескадрилій Sabre (A, B, C і D), у кожній з яких по три бійці (два штурмовики і один снайпер/розвідник).
"Дельта" брала участь практично у всіх великих і дрібних військових операціях США за останні 50 років.
Окрім боротьби з тероризмом і звільнення заручників, "Дельта" спеціалізується на виконанні широкого спектру інших спеціальних операцій, включно зі спеціальною розвідкою, військовою допомогою дружнім силам оборони, нетрадиційними методами ведення війни і боротьбою з розповсюдженням зброї масового ураження. Проте ці спецпризначенці заробляють собі на хліб з маслом, знищуючи поганих хлопців або рятуючи заручників у будь-якій точці світу.
Перша серйозна перешкода при вступі до спецназу "Дельта" — це процес відбору. Атестація та відбір, або A&S — один із найскладніших у світі процесів відбору до лав спецназу. Він відбувається у прекрасних горах Західної Вірджинії і передбачає довгі навігаційні маршрути з десятками кілограмів спорядження. Кульмінацією відбору є 64-кілометровий марш-кидок пересіченою гірською місцевістю. Хоча більшість кандидатів, які претендують на вступ до елітних лав "Дельти", є вихідцями зі спільноти спеціальних операцій, особливо рейнджерів і "зелених беретів", лише дуже невеликій кількості вдається закінчити A&S.
Але це лише початок шляху.
Далі — курс підготовки операторів, або OTC. Близько шести місяців кандидати проходять жорсткий вишкіл як оперативники "Дельти". Дуже велика увага приділяється навичкам ведення бою в закритих приміщеннях, які використовуються підрозділом у контртерористичних операціях і під час звільнення заручників. Ті нечисленні везунчики, хто доходить до кінця — нерідко в класах буває по один-два випускники, — отримують призначення в ескадрилью Sabre. Але на цьому перевірки не закінчуються. Новоспечені оперативники перебувають на випробувальному терміні, поки не доведуть, що володіють необхідними навичками і психологічними якостями, щоб служити на самому вістрі списа. Як часто кажуть самі спецпризначенці "Дельти": "Відбір — це безперервний процес".
Про автора
Ставрос Атламазоґлу — досвідчений журналіст, який пише на теми оборони і спеціалізується на спеціальних операціях, а також ветеран грецької армії (служив у 575-му батальйоні морської піхоти і штабі армії). Він отримав ступінь бакалавра в Університеті Джона Гопкінса і ступінь магістра в Школі перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса (SAIS). Публікувався в журналах Business Insider, Sandboxx і SOFREP.