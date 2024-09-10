Элитный спецназ "Дельта": готов всегда и ко всему

Чтобы стать частью элитного подразделения, необходимо пройти один из самых жестких отборов в мире. Но даже после курса подготовки бойцов систематически проверяют на соответствие.

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Спецподразделение "Дельта", официально известное как Первый оперативный отряд специального назначения "Дельта", — ведущее подразделение армии США по борьбе с терроризмом и освобождению заложников, созданное в конце 1970-х годов офицером "зеленых беретов" Чарли Беквитом. Следуя образцу британской SAS, "Дельта" разделена на четыре эскадрильи Sabre, специализирующихся на выполнении различных задач в рамках спецопераций.

Фокус перевел статью журналиста Ставроса Атламазоглу об одном из передовых отрядов спецназа по борьбе с террористами.

Для вступления в "Дельту" необходимо пройти один из самых жестких отборов в мире, включая изнурительные физические упражнения и навигационные тесты.

Успешные кандидаты проходят шестимесячный курс подготовки оперативников (OTC), в ходе которого основное внимание уделяется ведению ближнего боя (CQB). Даже после завершения обучения оперативников постоянно проверяют.

Спецназ "Дельта": мастера по борьбе с терроризмом и спасению заложников

Прямо сейчас, когда вы сидите и читаете эту статью, подразделение специального назначения ежеминутно готово отреагировать на теракт или инцидент с заложниками в любой точке мира.

Хотя это подразделение предпочло бы оставаться в тени, откуда оно лучше всего выполняет свою работу, его многочисленные подвиги и любовь общественности к рассказам о смелых поступках делают это практически невозможным.

"Дельта" принимала участие практически во всех крупных и мелких военных операциях США за последние 50 лет Фото: pinterest.com

Первый оперативный отряд специального назначения "Дельта"

Спецназ "Дельта", или Первый оперативный отряд специального назначения "Дельта", — специальное подразделение армии США, занимающееся борьбой с терроризмом и освобождением заложников.

Созданный в конце 1970-х годов легендарным офицером "зеленых беретов" Чарли Беквитом, спецназ "Дельта" стал ответом на неоднократные террористические инциденты по всему миру в 1970-х и 1980-х годах. Созданная по образцу британской 22-й Специальной воздушной службы (SAS), "Дельта" состоит из четырех эскадрилий Sabre (A, B, C и D), в каждой из которых по три бойца (два штурмовика и один снайпер/разведчик).

"Дельта" принимала участие практически во всех крупных и мелких военных операциях США за последние 50 лет.

Помимо борьбы с терроризмом и освобождения заложников, "Дельта" специализируется на выполнении широкого спектра других специальных операций, включая специальную разведку, военную помощь дружественным силам обороны, нетрадиционные методы ведения войны и борьбу с распространением оружия массового поражения. Тем не менее эти спецназовцы зарабатывают себе на хлеб с маслом, уничтожая плохих парней или спасая заложников в любой точке мира.

Первый оперативный отряд специального назначения "Дельта", – специальное подразделение армии США, занимающееся борьбой с терроризмом и освобождением заложников Фото: pinterest.com

Первое серьезное препятствие при вступлении в спецназ "Дельта" — это процесс отбора. Аттестация и отбор, или A&S — один из самых сложных в мире процессов отбора в ряды спецназа. Он проходит в прекрасных горах Западной Вирджинии и включает в себя все более длинные навигационные маршруты с десятками килограммов снаряжения. Кульминацией отбора является 64-километровый марш-бросок по пересеченной горной местности. Хотя большинство кандидатов, претендующих на вступление в элитные ряды "Дельты", являются выходцами из сообщества специальных операций, особенно рейнджеров и "зеленых беретов", лишь очень небольшому числу удается закончить A&S.

Но это лишь начало пути.

Далее следует курс подготовки операторов, или OTC. Около шести месяцев кандидаты проходят жесткую подготовку в качестве оперативников "Дельты". Очень большое внимание уделяется навыкам ведения боя в закрытых помещениях, которые используются подразделением в контртеррористических операциях и при освобождении заложников. Те немногие, кто доходит до конца — нередко в классах бывает по один-два выпускника, — получают назначение в эскадрилью Sabre. Но на этом проверки не заканчиваются. Новоиспеченные оперативники находятся на испытательном сроке, пока не докажут, что обладают необходимыми навыками и психологическими качествами, чтобы служить самом на острие копья. Как часто говорят сами спецназовцы "Дельты": "Отбор — это непрерывный процесс".

Чтобы стать частью элитного подразделения "Дельта", необходимо пройти один из самых жестких отборов в мире

Об авторе

Ставрос Атламазоглу — опытный журналист, пишущий на темы обороны и специализирующийся на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.