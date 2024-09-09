Україна почала виробляти власні гранати Ф-1 та РГД-5: деталі (фото)

Гранати не лише виробляються, а вже пройшли необхідні випробування, а їх постачання до війська відкрите. Подробиці щодо виробництва не повідомляються з метою убезпечення зброярів.

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В Україні запустили власне виробництво ручних гранат — аналогів радянських Ф-1 та РГД-5, які вже кодифіковані та допущені до експлуатації у військах. Про це пише видання Defense Express.

"Тобто самі гранати не лише виробляються, а вже пройшли необхідні випробування, а їх постачання до війська вже відкрите. Звісно жодних деталей щодо виробництва не повідомляється з метою убезпечення зброярів", — пише видання.

Так, Ф-1 — це ручна протипіхотна оборонна граната, а РГД-5 — наступальна. Ця пара ручних гранат багатьом відома ще зі школи, разом із будовою автомата Калашникова. Різниця між РГД-5 і Ф-1 полягає у меншій вазі та меншому радіусі розльоту уламків.

"На фоні цього звісно можливо поставити питання, а чи не варто було розгорнути виробництво новіших типів гранат і звернути увагу на найновіші зразки типу іспанських Alhambra D/O (M2) з механічно-електронним підривачем та додатковою "сорочкою", яка дозволяє її перетворювати з оборонної на наступальну. Але справа в тому, що Ф-1 та РГД-5 не просто добре знайомі у військах та сумісні з існуючими запалами, головне те, що вони простіші у виробництві, а сам цей процес вже пройшов всі можливі рішення зі спрощення та оптимізації. Тобто освоїти та масштабувати випуск саме цих гранат значно простіше ніж ліцензувати сучасні зразки, або взагалі спробувати розробити щось нове", — пише Defense Express.

Експерти припустили, що далі, після задоволення поточних потреб, вітчизняне виробництво цілком може розпочати випуск новіших ручних гранат.

Між тим, Міноборони України вже кодифікувало і допустило до експлуатації гранати українського виробництва. Про це повідомляється на сайті відомства.

Йдеться про оборонну осколкову гранату – аналог радянської Ф-1.

"Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Раніше у нас не було виробництва такого типу гранат. Ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття", — йдеться в повідомленні.

Крім цього, Міноборони України кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже розпочате українським виробником.

Нагадаємо, що 8 вересня ексвіцепрем'єр Олег Рибачук повідомив, що якщо Україна не отримає гарантію членства в НАТО, то єдиною альтернативою для неї буде виробництво власної ядерної зброї.