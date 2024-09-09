Украина начала производить собственные гранаты Ф-1 и РГД-5: детали (фото)

Гранаты не только производятся, а уже прошли необходимые испытания, а их поставки в войска открыты. Подробности о производстве не сообщаются в целях обеспечения безопасности оружейников.

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В Украине запустили собственное производство ручных гранат — аналогов советских Ф-1 и РГД-5, которые уже кодифицированы и допущены к эксплуатации в войсках. Об этом пишет издание Defense Express.

"То есть сами гранаты не только производятся, а уже прошли необходимые испытания, а их поставки в войска уже открыты. Конечно никаких деталей по производству не сообщается с целью обеспечения безопасности оружейников", — пишет издание.

Так, Ф-1 — это ручная противопехотная оборонительная граната, а РГД-5 — наступательная. Эта пара ручных гранат многим известна еще со школы, вместе со строением автомата Калашникова. Разница между РГД-5 и Ф-1 заключается в меньшем весе и меньшем радиусе разлета осколков.

"На фоне этого конечно возможно поставить вопрос, а не стоило ли развернуть производство новых типов гранат и обратить внимание на новейшие образцы типа испанских Alhambra D/O (M2) с механически-электронным взрывателем и дополнительной "рубашкой", которая позволяет ее превращать из оборонительной в наступательную. Но дело в том, что Ф-1 и РГД-5 не просто хорошо знакомы в войсках и совместимы с существующими запалами, главное то, что они проще в производстве, а сам этот процесс уже прошел все возможные решения по упрощению и оптимизации. То есть освоить и масштабировать выпуск именно этих гранат значительно проще, чем лицензировать современные образцы, или вообще попробовать разработать что-то новое", — пишет Defense Express.

Эксперты предположили, что далее, после удовлетворения текущих потребностей, отечественное производство вполне может начать выпуск более новых ручных гранат.

Между тем, Минобороны Украины уже кодифицировало и допустило к эксплуатации гранаты украинского производства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об оборонной осколочной гранате — аналог советской Ф-1.

"Боеприпас украинского производства соответствует характеристикам средств ближнего боя современного образца. Ранее у нас не было производства такого типа гранат. Ручная оборонительная осколочная граната предназначена для поражения открыто расположенной живой силы противника. Вследствие мощного действия применять ее необходимо только из укрытия", — говорится в сообщении.

Кроме этого, Минобороны Украины кодифицировало и приняло на вооружение ручную наступательную гранату дистанционного действия, аналог советской РГД-5. Ее серийное производство уже начато украинским производителем.

Напомним, что 8 сентября экс-вице-премьер Олег Рыбачук сообщил, что если Украина не получит гарантию членства в НАТО, то единственной альтернативой для нее будет производство собственного ядерного оружия.