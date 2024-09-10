У Росії темпи набору контрактників у 2024 році зросли вшестеро, — ЗМІ

У першій половині року контракти з Міноборони РФ уклали 166,2 тис. осіб. В аналогічний період у 2023 році таких охочих було лише 26,7 тис., пишуть журналісти видання "Важные истории".

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У 2024 році у Росії зросли темпи набору контрактників щонайменше в 6 разів у порівнянні з попереднім роком. Це свідчать дані про витрати федерального бюджету РФ, повідомляє видання "Важные истории".

З квітня по червень 2024 року 92,8 тисяч осіб отримали одноразову виплату за підписання контракту. Загалом, за перше півріччя контракт уклали 166,2 тисячі осіб. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв повідомляв, що до липня 2024 року за контрактом на службу вступили близько 190 тисяч людей.

У 2024 році кількість підписаних контрактів суттєво зросла. Для порівняння, за перше півріччя 2023 року було укладено лише 26,7 тисячі контрактів, що в 6 разів менше, ніж у 2024-му.

Журналісти зауважили, що ці цифри можуть не відображати точну кількість нових контрактників через можливі затримки з виплатами. Якщо людина підписала контракт у березні, а гроші отримала у квітні, її врахують у статистиці другого кварталу. Це підтверджується збільшеними виплатами в останньому кварталі 2023 року, коли за жовтень-грудень російська армія отримала понад 200 тисяч нових контрактників, хоча реальні темпи вербування не були такими високими.

Аби залучити більше своїх громадян до війни російський уряд підвищує виплати. У серпні 2024 року федеральна виплата зросла зі 195 тисяч до 400 тисяч рублів, а регіональні виплати збільшилися в середньому в чотири рази.

Джерела видання повідомляють, що у 2023 році регіони змогли виконати план набору лише на 50-60%. У 2024 році ці темпи зросли, але цього все ще недостатньо для компенсації російських втрат.

Нагадаємо, заступника міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що до кінця 2024 року Росія планує збільшити кількість військ на території України до 800 тисяч.

За даними Bloomberg, Україна може бути змушена відступити з Курської області, якщо Москва зробить масштабну контратаку.