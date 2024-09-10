В России темпы набора контрактников в 2024 году выросли в шесть раз, — СМИ

В первой половине года контракты с Минобороны РФ заключили 166,2 тыс. человек. В аналогичный период в 2023 году таких желающих было лишь 26,7 тыс., пишут журналисты издания "Важные истории".

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В 2024 году в России выросли темпы набора контрактников минимум в 6 раз по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета РФ, сообщает издание "Важные истории".

С апреля по июнь 2024 года 92,8 тысяч человек получили единовременную выплату за подписание контракта. В общем, за первое полугодие контракт заключили 166,2 тысячи человек. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что к июлю 2024 года по контракту на службу поступили около 190 тысяч человек.

В 2024 году количество подписанных контрактов существенно возросло. Для сравнения, за первое полугодие 2023 года было заключено лишь 26,7 тысячи контрактов, что в 6 раз меньше, чем в 2024-м.

Журналисты отметили, что эти цифры могут не отражать точное количество новых контрактников из-за возможных задержек с выплатами. Если человек подписал контракт в марте, а деньги получил в апреле, его учтут в статистике второго квартала. Это подтверждается увеличенными выплатами в последнем квартале 2023 года, когда за октябрь-декабрь российская армия получила более 200 тысяч новых контрактников, хотя реальные темпы вербовки не были такими высокими.

Чтобы привлечь больше своих граждан к войне российское правительство повышает выплаты. В августе 2024 года федеральная выплата выросла со 195 тысяч до 400 тысяч рублей, а региональные выплаты увеличились в среднем в четыре раза.

Источники издания сообщают, что в 2023 году регионы смогли выполнить план набора лишь на 50-60%. В 2024 году эти темпы выросли, но этого все еще недостаточно для компенсации российских потерь.

Напомним, заместителя министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что до конца 2024 года Россия планирует увеличить количество войск на территории Украины до 800 тысяч.

По данным Bloomberg, Украина может быть вынуждена отступить из Курской области, если Москва предпримет масштабную контратаку.