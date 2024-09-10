Польські інженери представили баражуючий боєприпас KRUK: особливості розробки

Бойовий дрон може працювати на висоті до 5 км і нести півкілограмову боєголовку калібру 180 мм або протипіхотні вибухові речовини. При цьому загальна маса дрона становить лише 1,5 кг.

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На міжнародній оборонній виставці MSPO 2024 польська компанія Jakusz представила свою новітню розробку в галузі високоточних засобів ураження — систему KRUK Smart Loitering Munition. Цей баражувальний боєприпас покликаний підвищити ефективність і точність ударів на полі бою, пропонуючи сучасним арміям економічно вигідне рішення для асиметричної війни та тактичних операцій. Про це 9 вересня розповіли оглядачі Army Recognition.

KRUK здатний розвивати швидкість до 120 км/год у крейсерському режимі і до 160 км/год під час атаки. Бойовий дрон працює на висоті до 5000 метрів над рівнем моря (MSL) і 250 метрів над землею (AGL), що робить його придатним для різних типів операцій. Час польоту становить близько 10 хвилин, з дальністю до 10 км при управлінні в межах прямої видимості та до 20 км в режимі спостереження.

Корисне навантаження KRUK включає 500-грамову боєголовку, здатну нести бронебійні боєприпаси калібру 180 мм або протипіхотні вибухові речовини. Загальна маса системи становить лише 1,5 кг, що забезпечує її легкість і портативність. Пускова установка, виконана з легких матеріалів, збільшує загальну вагу до 3,5 кг, що залишається вкрай низьким показником для безпілотних систем такого типу.

Особливості БПЛА

Однією з ключових особливостей системи є її простота управління — вона може бути повністю контрольована одним оператором. Пускова установка багаторазова і може бути підготовлена до використання менш ніж за дві хвилини, що значно скорочує логістичні та часові витрати на розгортання.

KRUK оснащений передовими системами стеження й управління цілями, використовуючи інтелектуальні алгоритми для аналізу ситуації в реальному часі. Електрооптичні камери дають змогу точно відстежувати рухомі цілі, мінімізуючи побічний збиток, що особливо важливо для сучасних бойових операцій.

Крім того, дрон легко інтегрується з різними наземними, морськими та повітряними платформами, забезпечуючи масштабованість і гнучкість використання.

Новий безпілотник має захищені протоколи зв'язку для запобігання перехопленню даних і може управлятися дистанційно або автономно для виконання операцій за межами прямої видимості. А модульна конструкція системи дозволяє її подальшу модернізацію та адаптацію під мінливі потреби армії.

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Нагадаємо, у Парижі українські зброярі компанії UAC представили вітчизняний дрон-камікадзе "Булава". Новий безпілотник зовні схожий на російський баражуючий боєприпас "Ланцет", але несе більше вибухівки, долітає далі й автоматично виявляє цілі.