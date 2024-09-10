Польские инженеры представили барражирующий боеприпас KRUK: особенности разработки

Боевой дрон может работать на высоте до 5 км и нести полукилограммовую боеголовку калибра 180 мм или противопехотные взрывчатые вещества. При этом общая масса дрона составляет всего 1,5 кг.

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На международной оборонной выставке MSPO 2024 польская компания Jakusz представила свою новейшую разработку в области высокоточных средств поражения — систему KRUK Smart Loitering Munition. Этот барражирующий боеприпас призван эффективность и точность ударов на поле боя, предлагая современным армиям экономически выгодное решение для асимметричной войны и тактических операций. Об этом 9 сентября рассказали обозреватели Army Recognition.

KRUK способен развивать скорость до 120 км/ч в крейсерском режиме и до 160 км/ч при атаке. Боевой дрон работает на высоте до 5000 метров над уровнем моря (MSL) и 250 метров над землей (AGL), что делает его подходящим для различных типов операций. Время полета составляет около 10 минут, с дальностью до 10 км при управлении в пределах прямой видимости и до 20 км в режиме наблюдения.

Полезная нагрузка KRUK включает 500-граммовую боеголовку, способную нести бронебойные боеприпасы калибра 180 мм или противопехотные взрывчатые вещества. Общая масса системы составляет всего 1,5 кг, что обеспечивает ее легкость и портативность. Пусковая установка, выполненная из легких материалов, увеличивает общий вес до 3,5 кг, что остается крайне низким показателем для беспилотных систем такого типа.

Особенности БПЛА

Одной из ключевых особенностей системы является ее простота управления — она может быть полностью контролируема одним оператором. Пусковая установка многоразовая и может быть подготовлена к использованию менее чем за две минуты, что значительно сокращает логистические и временные затраты на развертывание.

KRUK оснащен передовыми системами слежения и управления целями, используя интеллектуальные алгоритмы для анализа ситуации в реальном времени. Электрооптические камеры позволяют точно отслеживать движущиеся цели, минимизируя побочный ущерб, что особенно важно для современных боевых операций.

Кроме того, дрон легко интегрируется с различными наземными, морскими и воздушными платформами, обеспечивая масштабируемость и гибкость использования.

Новый беспилотник имеет защищенные протоколы связи для предотвращения перехвата данных и может управляться дистанционно или автономно для выполнения операций за пределами прямой видимости. А модульная конструкция системы позволяет ее дальнейшую модернизацию и адаптацию под меняющиеся нужды армии.

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