Українські "морські котики" проводять таємні спецоперації в тилу у росіян і "сварять" їх між собою

Бійці 73-го Центру спеціальних операцій ВМС ЗСУ сіють хаос серед берегової охорони РФ. Вони навчені спецпідрозділами Великої Британії та США та добре оснащені, пише видання The Times.

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Українські "морські котики" проводять таємні операції проти росіян. Під час деяких з них окупанти не здогадуються, що їх проводять українці, тому звинувачують одне одного. Про це пише видання The Times.

Видання розповідає, що українські водолази 73-го Центру спеціальних операцій Військово-морських сил працюють досконало і не залишають над собою жодної бульбашки, яка б видавала їхню позицію. Росіяни ніколи не бачили їх прибуття. Між тим, українці сіють хаос серед російської берегової оборони.

"Наші водолази таємно проникають у ворожі райони на човнах, занурюються, наближаються до узбережжя, проводять розвідку, розміновують, висаджуються та виконують спеціальні операції", — розповів командир однієї з водолазних груп "Алекс".

У той час як захоплення українськими військовими території в Курську привернуло увагу, більш стратегічна битва точиться в Чорному морі — і саме в ній Україна виграє.

Українські дайвери можуть пропливати кілометри під водою, щоб бути непоміченими, або розвідати десятки кілометрів берегової лінії протягом двох тижнів.

Українські бійці зізнаються, що не завжди все йде за планом. Буває, вони змушені повернутися через технічну несправність і доводиться скасовувати або змінювати операцію, до якої готувалися тижнями.

"Готуючись до наших місій, ми завжди розглядаємо всі сценарії "що, якщо". А якщо човен зламається? А якщо зброя підведе? Що, якщо вибухівка не вдасться або половина буде втрачена? Ми обговорюємо все, що можемо уявити, що піде не так. Якщо зможемо, ми продовжимо місію", — сказав "Алекс".

Одного разу з 4 запланованих бійців місію виконували лише двоє, бо решта через обставини змушені були повернутися на базу.

"Було щонайменше 500 солдатів у різних місцях. Якщо лунає сигнал тривоги, вони займають позиції, починають оборону і починають шукати водолазів. Ось чому так важливо виконати завдання якомога непомітніше, без будь-яких знаків, сигналів, комунікаційних чи теплових підписів, не втрачаючи елементу несподіванки. Два солдати, які б вони не були навчені, не можуть протистояти двом танкам, одному БТРу і одному відділенню", — сказав "Алекс".

Двоє водолазів отримали наказ вивести з ладу броньований російський самохідний зенітний комплекс "Шилка". Вони змогли пробратися до установки і закласти вибухівку. Пізніше її підірвали.

"Ми бачили, як машина вибухнула, а також боєприпаси, які були всередині. У тій машині був екіпаж. І вони перевозили зміну, яка мала провести ротацію військ на свої позиції. Ймовірно, ми вбили вісім-десять росіян" — сказав "Алекс".

Росіяни були приголомшені. Так далеко від лінії фронту вони й уявити не могли, що на них напали Сили оборони.

"Ми слухали їхні радіоперехоплення. Вони кричали, звинувачуючи один одного в тому, що новій ротації не дали карти з мінами чи позиціями. Вони думали, що потрапили на власну шахту", – сказав він з посмішкою.

Дайвери втекли непоміченими, попливши назад до свого човна під покровом темряви.

Нагадаємо, що ССО вполювали "жирну" ціль окупантів новітньою українською розробкою. РЛС "засвітилася" на одному з операційних напрямків. Українські захисники завдали вогневого ураження по ній.