Украинские "морские котики" проводят тайные спецоперации в тылу у россиян и "ссорят" их между собой

Бойцы 73-го Центра специальных операций ВМС ВСУ сеют хаос среди береговой охраны РФ. Они обучены спецподразделениями Великобритании и США и хорошо оснащены, пишет издание The Times.

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Украинские "морские котики" проводят тайные операции против россиян. Во время некоторых из них оккупанты не догадываются, что их проводят украинцы, поэтому обвиняют друг друга. Об этом пишет издание The Times.

Издание рассказывает, что украинские водолазы 73-го Центра специальных операций Военно-морских сил работают в совершенстве и не оставляют над собой ни одного пузыря, который бы выдавал их позицию. Россияне никогда не видели их прибытия. Между тем, украинцы сеют хаос среди российской береговой обороны.

"Наши водолазы тайно проникают во вражеские районы на лодках, погружаются, приближаются к побережью, проводят разведку, разминируют, высаживаются и выполняют специальные операции", — рассказал командир одной из водолазных групп "Алекс".

В то время как захват украинскими военными территории в Курске привлек внимание, более стратегическая битва идет в Черном море — и именно в ней Украина выиграет.

Украинские дайверы могут проплывать километры под водой, чтобы быть незамеченными, или разведать десятки километров береговой линии в течение двух недель.

Украинские бойцы признаются, что не всегда все идет по плану. Бывает, они вынуждены вернуться из-за технической неисправности и приходится отменять или менять операцию, к которой готовились неделями.

"Готовясь к нашим миссиям, мы всегда рассматриваем все сценарии "что, если". А если лодка сломается? А если оружие подведет? Что, если взрывчатка не удастся или половина будет потеряна? Мы обсуждаем все, что можем представить, что пойдет не так. Если сможем, мы продолжим миссию", — сказал "Алекс".

Однажды из 4 запланированных бойцов миссию выполняли только двое, потому что остальные в силу обстоятельств вынуждены были вернуться на базу.

"Было не менее 500 солдат в разных местах. Если раздается сигнал тревоги, они занимают позиции, начинают оборону и начинают искать водолазов. Вот почему так важно выполнить задание как можно незаметнее, без каких-либо знаков, сигналов, коммуникационных или тепловых подписей, не теряя элемента неожиданности. Два солдата, какие бы они ни были обучены, не могут противостоять двум танкам, одному БТРу и одному отделению", — сказал "Алекс".

Двое водолазов получили приказ вывести из строя бронированный российский самоходный зенитный комплекс "Шилка". Они смогли пробраться к установке и заложить взрывчатку. Позже ее взорвали.

"Мы видели, как машина взорвалась, а также боеприпасы, которые были внутри. В той машине был экипаж. И они перевозили смену, которая должна была провести ротацию войск на свои позиции. Вероятно, мы убили восемь-десять россиян" — сказал "Алекс".

Россияне были ошеломлены. Так далеко от линии фронта они и представить не могли, что на них напали Силы обороны.

"Мы слушали их радиоперехваты. Они кричали, обвиняя друг друга в том, что новой ротации не дали карты с минами или позициями. Они думали, что попали на собственную шахту", — сказал он с улыбкой.

Дайверы сбежали незамеченными, поплыв обратно к своей лодке под покровом темноты.

Напомним, что ССО поймали "жирную" цель оккупантов новейшей украинской разработкой. РЛС "засветилась" на одном из операционных направлений. Украинские защитники нанесли огневое поражение по ней.