Українець в окупації надіслав рекордну кількість повідомлень про переміщення техніки РФ

Від початку повномасштабного російського вторгнення українці вже понад 628 тисяч разів скористалися чатботом. В Міністерстві цифрової трансформації їх охрестили "народною розвідкою".

Related video

За 2,5 роки повномасштабного російського вторгнення українець, який перебуває в окупації, надіслав рекордну кількість заявок про пересування техніки ЗС РФ через чатбот єВорог. Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

"Народна розвідка працює, і єВорог це підтверджує. За 2,5 року українці понад 628 тисяч разів скористалися чатботом. Кожна ваша заявка має таку ж цінність для Сил оборони, як дані від розвідки, БпЛА чи супутникові знімки", — йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що українці в окупації активно співпрацюють з Україною. Так, наприклад, нещодавно військові попросили знайти РЕБ ЗС РФ, і незабаром житель Запорізької області повідомив, де шукати вказану систему РЕБ. Наступного дня її знищили.

У чатбота вже є свої рекордсмени. Так, один українець за 2,5 роки надіслав у чатбот єВорог 347 заявок.

В Міністерстві цифрової трансформації нагадали, щоб українці в окупації дбали про власну безпеку і після надсилання видаляли всі фото, відео та листування з телефона, папку Видалене та кеш месенджера.

"Сміливі українці, дякуємо, що допомагаєте українським військовим боротися з окупантами та перетворювати їхню техніку на брухт. Продовжуємо боротьбу", — кажуть у відомстві.

Нагадаємо, що у Мінцифри кажуть, що єВорог є одним важливих елементів боротьби з росіянами. Українці подають у чатбот заявки з інформацією про розміщення російських військ, які проходять два етапи верифікації. Далі інформація потрапляє на карти ситуаційної обізнаності й автоматизованого ведення бою, якими користуються ЗСУ.