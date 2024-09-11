Украинец в оккупации прислал рекордное количество сообщений о перемещении техники РФ

С начала полномасштабного российского вторжения украинцы уже более 628 тысяч раз воспользовались чатботом. В Министерстве цифровой трансформации их окрестили "народной разведкой".

Related video

За 2,5 года полномасштабного российского вторжения украинец, который находится в оккупации, прислал рекордное количество заявок о передвижении техники ВС РФ через чатбот еВорог. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

"Народная разведка работает, и еВорог это подтверждает. За 2,5 года украинцы более 628 тысяч раз воспользовались чатботом. Каждая ваша заявка имеет такую же ценность для Сил обороны, как данные от разведки, БпЛА или спутниковые снимки", — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что украинцы в оккупации активно сотрудничают с Украиной. Так, например, недавно военные попросили найти РЭБ ВС РФ, и вскоре житель Запорожской области сообщил, где искать указанную систему РЭБ. На следующий день ее уничтожили.

У чатбота уже есть свой рекордсмент. Так, один украинец за 2,5 года прислал в чатбот еВорог 347 заявок.

В Министерстве цифровой трансформации напомнили, чтобы украинцы в оккупации заботились о собственной безопасности и после отправки удаляли все фото, видео и переписки с телефона, папку Удаленное и кэш мессенджера.

"Смелые украинцы, спасибо, что помогаете украинским военным бороться с оккупантами и превращать их технику в металлолом. Продолжаем борьбу", — говорят в ведомстве.

Напомним, что в Минцифры говорят, что еВорог является одним важных элементов борьбы с россиянами. Украинцы подают в чатбот заявки с информацией о размещении российских войск, которые проходят два этапа верификации. Далее информация попадает на карты ситуационной осведомленности и автоматизированного ведения боя, которыми пользуются ВСУ.