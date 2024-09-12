Ізраїльські спецзагони проникли на ракетне підприємство в Сирії і знищили його, — ЗМІ

Операція почалася з авіаудару, після чого ізраїльські командос проникли в комплекс і, захопивши документи та обладнання, підірвали завод.

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Ізраїльські бійці сил спеціального призначення ЦАХАЛ проникли на завод із виробництва ракет і безпілотних літальних апаратів у Сирії. Унаслідок рейду, що тривав приблизно годину, було захоплено документацію і важливе обладнання, а потім завод було підірвано. Про це 12 вересня повідомив кореспондент телеканалу N12 Нір Дворі.

У репортажі він посилається на фахівця у справах Близького Сходу грекиню Еву Кулуріотіс, яка стверджує, що це підприємство, пов'язане з іранським Корпусом вартових Ісламської революції, яке виготовляє озброєння для "Хезболли", розташоване за 6 км від міста Масьяф.

"Близько 11:00, жителі західних і центральних районів Сирії почули звуки великої кількості величезних вибухів у напрямку району Масьяф, розташованого недалеко від сирійсько-ліванського кордону", — йдеться в її повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, операція розпочалася з повітряного удару, після чого ізраїльські командос проникли в комплекс, захопили документи та обладнання і знищили підприємство.

Дислокації заводу на території Сирії Фото: Відкриті джерела

Крім того, канал Syria TV повідомив, що ізраїльські спецсили висадився за допомогою гелікоптерів і спускових канатів, знищивши іранський спостережний центр і захопивши двох іранців. Водночас бійці зіткнулися із запеклим опором з охороною підприємства, унаслідок чого, як стверджується, є жертви й серед сирійців.

У публікації також уточнювали, що напередодні було проведено операцію із застосуванням ізраїльської авіації проти великого військового дослідницького центру, використовуваного у виробництві хімічної зброї.

Нагадаємо, ізраїльські повітряні сили на початку серпня завдали удару в районі Сидона в Лівані, знищивши старшого командира терористичної організації ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа, який керував атаками на Ізраїль.