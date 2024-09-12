Израильский спецназ проник на ракетное предприятие в Сирии и уничтожил его, — СМИ

Операция началась с авиаудара, после чего израильские коммандос проникли в комплекс и, захватив документы и оборудование, взорвали завод.

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Израильские бойцы сил специального назначения ЦАХАЛ проникли на завод по производству ракет и беспилотных летательных аппаратов в Сирии. В результате рейда, продолжавшегося около часа, были захвачены документация и важное оборудование, а затем завод был взорван. Об этом 12 сентября сообщил корреспондент телеканала N12 Нир Двори.

В репортаже он ссылается на специалиста по делам Ближнего Востока гречанку Эву Кулуриотис, которая утверждает, что данное предприятие, связанное с иранским Корпусом стражей Исламской революции и производящее вооружение для "Хезболлы", расположено в 6 км от города Масьяф.

"Около 11:00, жители западных и центральных районов Сирии услышали звуки большого количества огромных взрывов в направлении района Масьяф, расположенного недалеко от сирийско-ливанской границы", — говорится в ее сообщении.

Согласно предоставленной информации, операция началась с воздушного удара, после чего израильские коммандос проникли в комплекс, захватили документы и оборудование и уничтожили предприятие.

Дислокации завода на территории Сирии Фото: Открытые источники

Кроме того, канал Syria TV сообщил, что израильский спецназ высадился с помощью вертолетов и спусковых канатов, уничтожив иранский наблюдательный центр и захватив двух иранцев. При этом бойцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением с охраной предприятия, в результате которых, как утверждается, есть жертвы и среди сирийцев.

В публикации также уточнялось, что накануне была проведена операция с применением израильской авиации против крупного военного исследовательского центра, используемого в производстве химического оружия.

Напомним, израильские воздушные силы в начале августа нанесли удар в районе Сидона в Ливане, уничтожив старшего командира террористической организации ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа, который руководил атаками на Израиль.