Відмінно б'є російські танки: в Австралії презентували 11-тонного робота з гарматою ATLAS (відео)

Нову роботизовану БМП обладнано автоматизованою туреллю Vantage, тому вона ефективна не тільки проти легкоброньованої техніки.

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На виставці Land Forces 2024 у Мельбурні BAE Systems Australia представила свою нову розробку — модульну безпілотну роботизовану платформу під назвою Autonomous Tactical Light Armor System (ATLAS) у варіанті Collaborative Combat Variant (CCV). Ця машина позиціонується як "бойовий ведений" за аналогією з безпілотними літальними апаратами, що супроводжують пілотовані винищувачі. Розробка орієнтована на використання в "полі бою майбутнього". Про це повідомляє видання Defense Express.

За словами представників BAE Systems, ATLAS CCV покликаний стати цінним доповненням до наявних пілотованих платформ, таких як танки і бойові машини піхоти. При цьому він має важливу перевагу — зниження експлуатаційних витрат. Як зазначає видання The War Zone, ще одним ключовим фактором є те, що для обслуговування цих машин потрібно менше персоналу.

Машину спочатку розробляли з акцентом на автономні операції, і це стосується не тільки здатності роботизованої БМП обходити перешкоди і прокладати маршрут. Вона також здатна самостійно приймати тактичні рішення, що виводить її на новий рівень бойової ефективності.

Для забезпечення автономних можливостей у машину інтегровано комплекс різноманітних датчиків, що забезпечують високу ситуаційну обізнаність. Крім того, передбачено надійний зв'язок з іншими платформами, як безпілотними, так і пілотованими, що фактично наближає реалізацію концепції "рою", але на наземних операціях.

При цьому ведення вогню залишається за оператором, завдяки системі наведення типу "людина в петлі". Машина може самостійно розпізнавати цілі та виконувати інші завдання, але остаточне рішення про ураження цілі завжди ухвалюватиме людина.

Щодо озброєння, ATLAS має модульну конструкцію, що дає змогу оснащувати її різними видами озброєння, включно зі 120-мм мінометом. У представленому на виставці варіанті роботизована БМП була оснащена автоматизованою туреллю Vantage, що додає гнучкості у виборі засобів знищення ворога.

25-мм гармата M242 Bushmaster, на думку видання, є оптимальним вибором, оскільки вона ефективно справляється не тільки з легкоброньованою технікою, а й з танками, що наочно підтверджують дії Сил оборони України. Її подвійна система подачі боєприпасів дає змогу швидко перемикатися між різними типами снарядів, а загальний боєзапас становить 260 пострілів.

Маса машини з колісною формулою 8х8 становить 11 тонн. Вона створена на базі Supacat HMT. Метою було збалансувати прохідність і транспортабельність машини — розміри дають змогу її перевозити в літаках або десантних суднах.

Також 18 червня повідомлялося, що німецька оборонна компанія Rheinmetall представила оновлений танк KF51-U з новітньою безекіпажною баштою. Машина матиме 130-мм гармату, найсучаснішу оптику, а також триствольний кулемет, який по