Отлично бьет российские танки: в Австралии презентовали 11-тонный робот с пушкой ATLAS (видео)

Новая роботизированная БМП оборудована автоматизированной турелью Vantage, поэтому она эффективна не только против легкобронированной техники.

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На выставке Land Forces 2024 в Мельбурне BAE Systems Australia представила свою новую разработку — модульную беспилотную роботизированную платформу под названием Autonomous Tactical Light Armor System (ATLAS) в варианте Collaborative Combat Variant (CCV). Эта машина позиционируется как "боевой ведомый" по аналогии с беспилотными летательными аппаратами, сопровождающими пилотируемые истребители. Разработка ориентирована на использование в "поле боя будущего". Об этом сообщает издание Defense Express.

По словам представителей BAE Systems, ATLAS CCV призван стать ценным дополнением к существующим пилотируемым платформам, таким как танки и боевые машины пехоты. При этом он обладает важным преимуществом — снижением эксплуатационных расходов. Как отмечает издание The War Zone, еще одним ключевым фактором является то, что для обслуживания этих машин требуется меньше персонала.

Машина изначально разрабатывалась с акцентом на автономные операции, и это касается не только способности роботизированной БМП обходить препятствия и прокладывать маршрут. Она также способна самостоятельно принимать тактические решения, что выводит ее на новый уровень боевой эффективности.

Для обеспечения автономных возможностей в машину интегрирован комплекс различных датчиков, обеспечивающих высокую ситуационную осведомленность. Кроме того, предусмотрена надежная связь с другими платформами, как беспилотными, так и пилотируемыми, что фактически приближает реализацию концепции "роя", но на наземных операциях.

При этом ведение огня остается за оператором, благодаря системе наведения типа "человек в петле". Машина может самостоятельно распознавать цели и выполнять другие задачи, но окончательное решение о поражении цели всегда будет принимать человек.

Что касается вооружения, ATLAS имеет модульную конструкцию, что позволяет оснащать ее различными видами вооружения, включая 120-мм миномет. В представленном на выставке варианте роботизированная БМП была оснащена автоматизированной турелью Vantage, что добавляет гибкости в выборе средств уничтожения врага.

25-мм пушка M242 Bushmaster, по мнению издания, является оптимальным выбором, поскольку она эффективно справляется не только с легкобронированной техникой, но и с танками, что наглядно подтверждают действия Сил обороны Украины. Ее двойная система подачи боеприпасов позволяет быстро переключаться между различными типами снарядов, а общий боезапас составляет 260 выстрелов.

Масса машины с колесной формулой 8х8 составляет 11 тонн. Она создана на базе Supacat HMT. Целью было сбалансировать проходимость и транспортабельность машины – размеры позволяют ее перевозить в самолетах или десантных судах.

Также 18 июня сообщалось, что немецкая оборонная компания Rheinmetall представила обновленный танк KF51-U с новейшей безэкипажной башней. Машина будет иметь 130-мм пушку, самую современную оптику, а также трехствольный пулемет, который по