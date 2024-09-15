Герой України Володимир Жемчугов розповів про своє останнє виконане завдання (відео)

Партизан завдання виконав, але з пораненнями потрапив у полон до російських окупантів. За особисту мужність, героїзм і незламність духу 2017 року отримав звання Герой України та був нагороджений орденом "Золота Зірка".

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Герой України, учасник партизанського руху, який одинадцять місяців провів у російському полоні на території тимчасово окупованої частини Луганської області, Володимир Жемчугов в інтерв'ю журналістці Дженні Клочко, опублікованому 15 вересня, розповів про своє останнє виконане завдання на тимчасово окупованій території нашої країни.

Згадуючи події війни 2015 року, Володимир зазначив, що поставлене завдання він виконав, але сильно постраждав, бо зробив одну помилку.

"Тепер (у 2015 році — ред.) у них була авіація. Ми знали про це, і збройні сили також, тому ми повинні були запобігти цьому. Було два шляхи: відключити електропостачання або пошкодити вежі. Ми вирішили відключити електропостачання. Тому мені довелося йти через поля", — поділився луганчанин Жемчугов. Він пояснив, що вирішив іти самостійно, бо завдання було надто небезпечним. Виконавши завдання біля села Хрещувата, він наступив на міну.

Герой України Володимир Жемчугов Фото: Вiкiпедiя

"Нас вчили повертатися тим самим шляхом, яким ми прийшли, але я вирішив не робити цього. Я хотів, щоб мене не помітили, і пішов через поле, яке було між двома авіабазами, а воно було повністю заміноване. Я наступив на міну. Мене вчили, як реагувати, але я зробив це неправильно і закрився руками. Мене сильно поранило. Росіяни почули вибух, і мене взяли в полон", — повідомив Володимир. Російські військові пораненого Жемчугова відвезли в лікарню, де йому частково ампутували руки, а також зробили операцію на очах. "Наступного дня міна, яку я встановив, вибухнула, і моя місія була успішно виконана", — зазначив Герой України.

21 січня 2017 року удостоєний звання Герой України. Нагороду було вручено під час урочистого заходу з нагоди Дня соборності України

Раніше, Герой України Євген "Адам" Межевікін розповів про найважчий бій з росіянами.