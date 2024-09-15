Герой Украины Владимир Жемчугов рассказал о своей последней выполненной задаче (видео)

Партизан задание выполнил, но с ранениями попал в плен к российским оккупантам. За личное мужество, героизм и несокрушимость духа в 2017 году получил звание Герой Украины и был награжден орденом "Золотая Звезда".

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Герой Украины, участник партизанского движения, который одиннадцать месяцев провел в российском плену на территории временно оккупированной части Луганской области, Владимир Жемчугов в интервью журналистке Дженни Клочко, опубликованном 15 сентября, рассказал о своей последней выполненной задаче на временно оккупированной территории нашей страны.

Вспоминая событиях войны в 2015 году, Владимир отметил, что поставленную задачу он выполнил, но сильно пострадал, так как совершил одну ошибку.

"Теперь (в 2015 году — ред.) у них была авиация. Мы знали об этом, и вооруженные силы также, поэтому мы должны были предотвратить это. Было два пути: отключить электроснабжение или повредить башни. Мы решили отключить электроснабжение. Поэтому мне пришлось идти через поля", — поделился луганчанин Жемчугов. Он объяснил, что решил идти самостоятельно, так как задание было слишком опасным. Выполнив задание возле села Крещеватая, он наступил на мину.

Герой Украины Владимир Жемчугов Фото: Википедия

"Нас учили возвращаться тем же путем, которым мы пришли, но я решил не делать этого. Я хотел, чтобы меня не заметили, и пошел через поле, которое было между двумя авиабазами, а оно было полностью заминировано. Я наступил на мину. Меня учили, как реагировать, но я сделал это неправильно и закрылся руками. Меня сильно ранило. Россияне услышали взрыв, и меня взяли в плен", — сообщил Владимир. Российские военные раненного Жемчугова отвезли в больницу, где ему частично ампутировали руки, а также сделали операцию на глазах. "На следующий день мина, которую я установил, взорвалась, и моя миссия была успешно выполнена", — отметил Герой Украины.

21 января 2017 года удостоен звания Герой Украины. Награда была вручена во время торжественного мероприятия по случаю Дня соборности Украины

Ранее, Герой Украины Евгений "Адам" Межевикин рассказал о самом тяжелом бое с россиянами.