Герой Украины Владимир Жемчугов рассказал о своей последней выполненной задаче (видео)
Партизан задание выполнил, но с ранениями попал в плен к российским оккупантам. За личное мужество, героизм и несокрушимость духа в 2017 году получил звание Герой Украины и был награжден орденом "Золотая Звезда".
Герой Украины, участник партизанского движения, который одиннадцать месяцев провел в российском плену на территории временно оккупированной части Луганской области, Владимир Жемчугов в интервью журналистке Дженни Клочко, опубликованном 15 сентября, рассказал о своей последней выполненной задаче на временно оккупированной территории нашей страны.
Вспоминая событиях войны в 2015 году, Владимир отметил, что поставленную задачу он выполнил, но сильно пострадал, так как совершил одну ошибку.
"Теперь (в 2015 году — ред.) у них была авиация. Мы знали об этом, и вооруженные силы также, поэтому мы должны были предотвратить это. Было два пути: отключить электроснабжение или повредить башни. Мы решили отключить электроснабжение. Поэтому мне пришлось идти через поля", — поделился луганчанин Жемчугов. Он объяснил, что решил идти самостоятельно, так как задание было слишком опасным. Выполнив задание возле села Крещеватая, он наступил на мину.
"Нас учили возвращаться тем же путем, которым мы пришли, но я решил не делать этого. Я хотел, чтобы меня не заметили, и пошел через поле, которое было между двумя авиабазами, а оно было полностью заминировано. Я наступил на мину. Меня учили, как реагировать, но я сделал это неправильно и закрылся руками. Меня сильно ранило. Россияне услышали взрыв, и меня взяли в плен", — сообщил Владимир. Российские военные раненного Жемчугова отвезли в больницу, где ему частично ампутировали руки, а также сделали операцию на глазах. "На следующий день мина, которую я установил, взорвалась, и моя миссия была успешно выполнена", — отметил Герой Украины.
21 января 2017 года удостоен звания Герой Украины. Награда была вручена во время торжественного мероприятия по случаю Дня соборности Украины
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