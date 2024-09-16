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Воєнний фокус

Заміна "Драгунам": у США представили варіант Stryker — бронемашину ICVVA1-30mm (відео)

БМП ICVVA1-30mm
Фото: the war zone | Американська БМП ICVVA1-30mm

Ключовим елементом бронемашини є 30-мм система середньокаліберної зброї — MCWS, що має підвищену точність і велику дальність ураження цілей.

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Армія США оголосила про плани щодо заміни своїх бронемашин ICVD Stryker Dragoon 8x8 на більш сучасні ICVVA1-30mm. Ця модернізація є частиною масштабної програми з оновлення механізованих підрозділів армії США з метою підвищення їхньої бойової ефективності в умовах сучасних збройних конфліктів. Про це 14 вересня повідомили оглядачі Army Recognition.

Stryker Dragoon, офіційно відомий як Infantry Carrier Vehicle-D (ICVD) "Dragoon", був розроблений компанією General Dynamics Land Systems для поліпшення вогневої потужності бригадних бойових груп Stryker (SBCT).

Ця версія бронемашини надійшла на озброєння армії США 2018 року і швидко посіла важливе місце в механізованих військах завдяки оснащенню 30-мм гарматою, що забезпечило значну перевагу над більш ранніми версіями Stryker, озброєними лише кулеметами. Однак із розвитком військових технологій і зміною вимог до бойової техніки виникла потреба в новій модернізованій платформі.

Нова платформа ICVVA1-30mm

Бронемашина ICVVA1-30mm — це вдосконалена версія Stryker Dragoon, яка пропонує значно поліпшені характеристики. В основі модернізації лежить встановлення 30-мм системи середньокаліберної зброї (MCWS), що забезпечує підвищену точність і більшу дальність ураження цілей. Ці удосконалення покликані дати армії США тактичну перевагу на полі бою, дозволивши механізованим підрозділам ефективно діяти в складних бойових умовах.

Крім того, нову платформу оснащено поліпшеною оптикою для роботи в денний і нічний час, що дає змогу ефективніше ідентифікувати цілі в різних умовах. Удосконалення стосуються і базового шасі DVHA1, яке забезпечує підвищену мобільність, потужність і довговічність. Додатково, машина оснащена системою ситуаційної обізнаності, яка в режимі реального часу надає дані для прийняття рішень на полі бою.

Нові бронемашини ICVVA1-30mm відіграватимуть важливу роль у механізованих підрозділах армії США, зокрема, у бригадних бойових групах Stryker (SBCT), які широко застосовуються в операціях піхоти. Посилена вогнева міць, поліпшена мобільність і передові технології дозволять американським військам залишатися попереду на тлі мінливих загроз.

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