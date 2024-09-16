Замена "Драгунам": в США представили вариант Stryker — бронемашину ICVVA1-30mm (видео)

Ключевым элементом бронемашины является 30-мм система среднекалиберного оружия — MCWS, которая имеет повышенную точность и большую дальность поражения целей.

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Армия США объявила о планах по замене своих бронемашин ICVD Stryker Dragoon 8x8 на более современные ICVVA1-30mm. Данная модернизация является частью масштабной программы по обновлению механизированных подразделений армии США с целью повышения их боевой эффективности в условиях современных вооруженных конфликтов. Об этом 14 сентября сообщили обозреватели Army Recognition.

Stryker Dragoon, официально известный как Infantry Carrier Vehicle-D (ICVD) "Dragoon", был разработан компанией General Dynamics Land Systems для улучшения огневой мощи бригадных боевых групп Stryker (SBCT).

Эта версия бронемашины поступила на вооружение армии США в 2018 году и быстро заняла важное место в механизированных войсках благодаря оснащению 30-мм пушкой, что обеспечило значительное преимущество перед более ранними версиями Stryker, вооруженными только пулеметами. Однако с развитием военных технологий и изменением требований к боевой технике возникла необходимость в новой модернизированной платформе.

Новая платформа ICVVA1-30mm

Бронемашина ICVVA1-30mm — это усовершенствованная версия Stryker Dragoon, которая предлагает значительно улучшенные характеристики. В основе модернизации лежит установка 30-мм системы среднекалиберного оружия (MCWS), обеспечивающая повышенную точность и большую дальность поражения целей. Эти усовершенствования призваны дать армии США тактическое преимущество на поле боя, позволив механизированным подразделениям эффективно действовать в сложных боевых условиях.

Кроме того, новая платформа оснащена улучшенной оптикой для работы в дневное и ночное время, что позволяет эффективнее идентифицировать цели в различных условиях. Усовершенствования касаются и базового шасси DVHA1, которое обеспечивает повышенную мобильность, мощность и долговечность. Дополнительно, машина оснащена системой ситуационной осведомленности, которая в режиме реального времени предоставляет данные для принятия решений на поле боя.

Новые бронемашины ICVVA1-30mm будут играть важную роль в механизированных подразделениях армии США, в частности, в бригадных боевых группах Stryker (SBCT), которые широко применяются в операциях пехоты. Усиленная огневая мощь, улучшенная мобильность и передовые технологии позволят американским войскам оставаться впереди на фоне меняющихся угроз.

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