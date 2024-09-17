Угода можлива у листопаді-січні: Захід почав обговорювати припинення вогню в Україні, — Bloomberg
За словами журналістів, переговори про припинення вогню покликані розв'язати ключову головоломку: як гарантувати, що Україна не стане вразливою перед майбутніми атаками РФ, і водночас запевнити союзників, що їх не втягнуть у прямий конфлікт із Кремлем.
Деякі із союзників України починали розглядати можливість завершення бойових дій у повномасштабній війні, що викликало побоювання в низці західних столиць щодо того, що Київ, можливо, буде змушений піти на передчасне припинення вогню. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з обговоренням.
У межах обговорення стратегії на 2025 рік офіційні особи дедалі серйозніше роздумують про те, як обговорюване припинення війни може бути реалізовано на практиці.
Співрозмовники видання дали чітко зрозуміти, що будь-яке рішення про переговори має ухвалювати Київ, і що жодного тиску на Володимира Зеленського не чинять. Президент України непохитний у своїх публічних і приватних заявах, що поступка території Росії була б несправедливою, зазначає видання. З огляду на те, що немає ознак того, що Росія стримає вимоги та цілі у війні, перспектива реальних переговорів все ще залишається віддаленою.
Справа йде до нової зими, а на полі бою ніщо не віщує великого прориву, що і спонукає деяких офіційних осіб союзників вивчати можливі способи виходу з глухого кута шляхом дипломатії.
Два джерела сказали, що, за очікуваннями, Зеленський домагатиметься членства в НАТО і ЄС, угоди у сфері економіки та безпеки, а також постійного постачання більш передових озброєнь у межах свого "плану перемоги", який мають представити президенту США Джо Байдену в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня. Планами, як очікується, поділяться з кандидатами в президенти Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.
Переговори про припинення бойових зіткнень покликані розв'язати ключову головоломку: як гарантувати, що Україна не виявиться вразливою перед майбутніми атаками РФ, і водночас запевнити союзників, що їх не буде втягнуто в прямий конфлікт із Кремлем. Останнє міркування — головна причина, через яку кілька союзників досі обережно підходять до дозволу на використання далекобійної зброї по цілях у РФ і до можливості членства України в НАТО в осяжній перспективі.
Зазначається, що будь-які переговори також мають подолати гірку спадщину Мінських угод.Важливо
Один європейський військовий чиновник сказав, що його уряд поділяє побоювання того, що після будь-якої угоди Путін скористається найменшими послабленнями на Заході в підготовці до нової війни. Зеленському, зі свого боку, буде політично складно підписати будь-яку угоду, що передбачає територіальні поступки, поки незмінною метою Путіна залишається повне підпорядкування України. Зазначається, що Путіну вигідно дочекатися підсумків президентських виборів у США і з'ясувати, якими будуть реальні політичні кроки.
Деякі союзники України вважають, що період між листопадом і січнем, коли новий президент вступить на посаду, надасть вікно можливостей, тоді адміністрація Байдена, яка йде, отримає більше політичної свободи для укладення угоди.
У питанні продовження підтримки України виникне невизначеність через зміну адміністрації у США та посилення крайніх правих сил у Європі.
Джей Ді Венс, можливий віцепрезидент у разі перемоги Трампа, нещодавно заявив, що план 45-го президента може передбачати збереження Росією захоплених територій і створення демілітаризованої зони вздовж нинішніх ліній фронту.
Один із високопоставлених представників адміністрації Байдена очікує, що план Зеленського буде більше максималістським і концептуальним, ніж детальним. Але він також додав, що вкрай важливо, за якою траєкторією піде війна в наступні два місяці. Передбачається, що після виборів війна на виснаження продовжиться, але не виключені й альтернативні сценарії.
Нагальне завдання союзників — допомогти Україні частково відновити енергетику перед зимою і відбити наступ російських військ на Покровськ. Водночас середньострокова стратегія викликає розбіжності серед західних урядів.
Представників одного табору переконали погрози ескалації очільника Кремля Володимира Путіна у разі, якщо Україні дозволять використовувати зброю для ударів по російському тилу. Ці люди схильні до дипломатичного вирішення. Інші ж виступають проти переговорів, найближчим часом хочуть збільшити постачання зброї.
Згідно з підсумками липневого опитування, громадяни України виступають проти будь-яких територіальних поступок: 55% респондентів проти. Але кількість тих, хто категорично проти відмови від територій, скоротиться до 38%, якщо Києву нададуть членство в НАТО і ЄС.
Нагадаємо, що в нещодавній статті у Foreign Affairs пояснили, коли закінчиться війна в Україні — є тільки два способи.
Також повідомлялося, що, за оцінками ISW, новий президент РФ після Путіна теж не захоче домовлятися з Україною про мир.