Ноябрь-январь — благоприятное время для сделки: Запад обсуждает прекращение огня в Украине, — Bloomberg
По словам журналистов, переговоры о прекращении огня призваны разрешить ключевую головоломку: как гарантировать, что Украина не окажется уязвимой перед будущими атаками РФ, и в то же время заверить союзников, что их не втянут в прямой конфликт с Кремлем.
Некоторые из союзников Украины начинали рассматривать возможность завершении боевых действий в полномасштабной войне, что вызвало опасения в ряде западных столиц относительно того, что Киев, возможно, будет вынужден пойти на преждевременное прекращение огня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
В рамках обсуждения стратегии на 2025 год официальные лица все серьезнее раздумывают о том, как обсуждающееся прекращение войны может быть реализовано на практике.
Собеседники издания дали ясно понять, что любое решение о переговорах должен принимать Киев, и что никакое давление на на Владимира Зеленского не оказывается. Президент Украины непреклонен в своих публичных и частных заявлениях, что уступка территории России была бы несправедливой, отмечает издание. В силу того, что нет признаков того, что Россия умерит требования и цели в войне, перспектива реальных переговоров все еще остается отдаленной.
Дело идет к новой зиме, а на поле боя ничто не предвещает крупного прорыва, что и побуждает некоторых официальных лиц союзников изучать возможные способы выхода из тупика путем дипломатии.
Два источника сказали, что, по ожиданиям, Зеленский будет добиваться членства в НАТО и ЕС, соглашения в сфере экономики и безопасности, а также постоянных поставок более передовых вооружений в рамках своего "плана победы", который должен быть представлен президенту США Джо Байдену в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября. Планами, как ожидается, поделятся с кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
Переговоры о прекращении боестолкновений призваны разрешить ключевую головоломку: как гарантировать, что Украина не окажется уязвимой перед будущими атаками РФ и в то же время заверить союзников, что они не будут втянуты в прямой конфликт с Кремлем. Последнее соображение — главная причина, по которой несколько союзников до сих пор осторожно подходят к разрешению на использование дальнобойного оружия по целям в РФ и к возможности членства Украины в НАТО в обозримой перспективе.
Отмечается, что любые переговоры также должны преодолеть горькое наследие Минских соглашений.Важно
Один европейский военный чиновник сказал, что его правительство разделяет опасения того, что после любой сделки Путин воспользуется малейшими послаблениями на Западе в подготовке к новой войне. Зеленскому, в свою очередь, будет политически сложно подписать любое соглашение, предусматривающее территориальные уступки, пока неизменной целью Путина остается полное подчинение Украины. Отмечается, что Путину выгодно дождаться итогов президентских выборов в США и выяснить, каковыми будут реальные политические шаги.
Некоторые союзники Украины считают, что период между ноябрем и январем, когда новый президент вступит в должность, предоставит окно возможностей, тогда уходящая администрация Байдена получит больше политической свободы для заключения сделки
В вопросе продолжения поддержки Украины возникнет неопределенность из-за смены администрации в США и усиления крайне правых сил в Европе.
Джей Ди Вэнс, возможный вице-президент в случае победы Трампа, недавно заявил, что план 45-го президента может включать сохранение Россией захваченных территорий и создание демилитаризованной зоны вдоль нынешних линий фронта.
Один из высокопоставленных представителей администрации Байдена ожидает, что план Зеленского будет больше максималистским и концептуальным, нежели детальным. Но он также добавил, что крайне важно, по какой траектории пойдет война в следующие два месяца. Предполагается, что после выборов война на истощение продолжится, но не исключены и альтернативные сценарии.
Насущная задача союзников — помочь Украине отчасти восстановить энергетику перед зимой и отразить наступление российских войск на Покровск. Вместе с тем среднесрочная стратегия вызывает разногласия среди западных правительств.
Представителей одного лагеря убедили угрозы эскалации главы Кремля Владимира Путина, в случае если Украине позволят использовать оружие для ударов по российскому тылу. Эти люди склонны к дипломатическому решению. Другие же выступают против переговоров в ближайшее время хотят увеличить поставки оружия.
Согласно итогам июльского опроса, граждане Украины выступают против любых территориальных уступок: 55% респондентов против. Но число тех, кто категорически против отказа от территорий, сократится до 38%, если Киеву предоставится членство в НАТО и ЕС.
Напомним, что в недавней статье в Foreign Affairs объяснили, когда закончится война в Украине — есть только два способа.
Также сообщалось, что, по оценкам ISW, новый президент РФ после Путина тоже не захочет договариваться с Украиной о мире.