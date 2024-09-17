Ноябрь-январь — благоприятное время для сделки: Запад обсуждает прекращение огня в Украине, — Bloomberg

По словам журналистов, переговоры о прекращении огня призваны разрешить ключевую головоломку: как гарантировать, что Украина не окажется уязвимой перед будущими атаками РФ, и в то же время заверить союзников, что их не втянут в прямой конфликт с Кремлем.

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Некоторые из союзников Украины начинали рассматривать возможность завершении боевых действий в полномасштабной войне, что вызвало опасения в ряде западных столиц относительно того, что Киев, возможно, будет вынужден пойти на преждевременное прекращение огня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

В рамках обсуждения стратегии на 2025 год официальные лица все серьезнее раздумывают о том, как обсуждающееся прекращение войны может быть реализовано на практике.

Собеседники издания дали ясно понять, что любое решение о переговорах должен принимать Киев, и что никакое давление на на Владимира Зеленского не оказывается. Президент Украины непреклонен в своих публичных и частных заявлениях, что уступка территории России была бы несправедливой, отмечает издание. В силу того, что нет признаков того, что Россия умерит требования и цели в войне, перспектива реальных переговоров все еще остается отдаленной.

Дело идет к новой зиме, а на поле боя ничто не предвещает крупного прорыва, что и побуждает некоторых официальных лиц союзников изучать возможные способы выхода из тупика путем дипломатии.

Два источника сказали, что, по ожиданиям, Зеленский будет добиваться членства в НАТО и ЕС, соглашения в сфере экономики и безопасности, а также постоянных поставок более передовых вооружений в рамках своего "плана победы", который должен быть представлен президенту США Джо Байдену в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября. Планами, как ожидается, поделятся с кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Переговоры о прекращении боестолкновений призваны разрешить ключевую головоломку: как гарантировать, что Украина не окажется уязвимой перед будущими атаками РФ и в то же время заверить союзников, что они не будут втянуты в прямой конфликт с Кремлем. Последнее соображение — главная причина, по которой несколько союзников до сих пор осторожно подходят к разрешению на использование дальнобойного оружия по целям в РФ и к возможности членства Украины в НАТО в обозримой перспективе.

Отмечается, что любые переговоры также должны преодолеть горькое наследие Минских соглашений.

Важно

Переговоры или эскалация. Запад требует от Украины "реальный план" войны на 2025 год, о чем речь

Один европейский военный чиновник сказал, что его правительство разделяет опасения того, что после любой сделки Путин воспользуется малейшими послаблениями на Западе в подготовке к новой войне. Зеленскому, в свою очередь, будет политически сложно подписать любое соглашение, предусматривающее территориальные уступки, пока неизменной целью Путина остается полное подчинение Украины. Отмечается, что Путину выгодно дождаться итогов президентских выборов в США и выяснить, каковыми будут реальные политические шаги.

Некоторые союзники Украины считают, что период между ноябрем и январем, когда новый президент вступит в должность, предоставит окно возможностей, тогда уходящая администрация Байдена получит больше политической свободы для заключения сделки

В вопросе продолжения поддержки Украины возникнет неопределенность из-за смены администрации в США и усиления крайне правых сил в Европе.

Джей Ди Вэнс, возможный вице-президент в случае победы Трампа, недавно заявил, что план 45-го президента может включать сохранение Россией захваченных территорий и создание демилитаризованной зоны вдоль нынешних линий фронта.

Один из высокопоставленных представителей администрации Байдена ожидает, что план Зеленского будет больше максималистским и концептуальным, нежели детальным. Но он также добавил, что крайне важно, по какой траектории пойдет война в следующие два месяца. Предполагается, что после выборов война на истощение продолжится, но не исключены и альтернативные сценарии.

Насущная задача союзников — помочь Украине отчасти восстановить энергетику перед зимой и отразить наступление российских войск на Покровск. Вместе с тем среднесрочная стратегия вызывает разногласия среди западных правительств.

Представителей одного лагеря убедили угрозы эскалации главы Кремля Владимира Путина, в случае если Украине позволят использовать оружие для ударов по российскому тылу. Эти люди склонны к дипломатическому решению. Другие же выступают против переговоров в ближайшее время хотят увеличить поставки оружия.

Согласно итогам июльского опроса, граждане Украины выступают против любых территориальных уступок: 55% респондентов против. Но число тех, кто категорически против отказа от территорий, сократится до 38%, если Киеву предоставится членство в НАТО и ЕС.

Напомним, что в недавней статье в Foreign Affairs объяснили, когда закончится война в Украине — есть только два способа.

Также сообщалось, что, по оценкам ISW, новый президент РФ после Путина тоже не захочет договариваться с Украиной о мире.