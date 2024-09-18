"Якщо не вони, тоді загине наша піхота": The Guardian — про центральну битву Донбасу

За словами журналістів, битва за Покровськ може стати кульмінацією військової кампанії РФ у поточному році. У 15-й ОМБр повідомили, що РФ вивела лише деякі підрозділи з району Покровська, але тут у них "величезне скупчення сил".

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Російські солдати, яких відправили штурмувати українські позиції, опинилися на кладовищі на околиці села Михайлівка. Їх помітив український розвідувальний дрон, солдати кинулися врозтіч, а за кілька секунд уже дрон-камікадзе завдав удару по росіянину, який рухався. Про це пише The Guardian.

На відео в спостережному пункті було видно, що він вижив, але зазнав поранення ноги. Він повз, потім намагався перев'язати місце поранення.

"Він точно помре. Росіяни не думають про евакуацію поранених", — пояснив майор Олександр Фанагій (Fanagey).

Без логістичного хаба Покровська ЗСУ не зможуть переміщати війська і забезпечувати постачання Торецьку і Кураховому. На горизонті видніється кривава битва за чергове місто, від якого російські війська зараз перебувають за 10 км.

Фото: The Guardian | Монітор операторів дрона

Минулого тижня російські військові літаки зруйнували мости в місті та навколо нього, підготувавши ґрунт для майбутньої лобової атаки. Один із мостів з'єднував шосе T0504 із сусіднім містом Мирноград. Інженери в помаранчевих куртках будували альтернативну ґрунтову дорогу.

Ще одна ворожа бомба впала на міст над залізничною станцією Покровська, яка тепер зачинена, як і міські супермаркети, ресторани та банки. У Покровську та Мирнограді колись проживало 100 000 людей. Більшість, але не всі, тепер виїхали. Російські бомби зруйнували багато центральних будівель, серед іншого влучили в будівлю пенсійного фонду України.

Росіяни наступають на місто з двох напрямків. З боку Новогродівки, населення якої колись становило 18 000, а також з південного сходу і з Українська, який поліг кілька днів тому.

Повільне просування Кремля обходиться дорого. Фанагій, командувач 15-ї бригади НГУ, показав журналістам жахливі кадри на моніторі. Шість убитих росіян можна було бачити біля низки старих могил із синіми хрестами. Ще один солдат, роздутий і без голови, — на зеленій грядці.

"Для них усе село — кладовище", — сказав майор.

Фото: The Guardian | Олександр Фанагай, командир 15-ї бригади Національної гвардії України

Близько десяти тіл можна було бачити в протитанковому рові. Поруч лежали: кулемет, каски, провізія.

"За останні два тижні наступ Росії майже зупинився. Ми сповільнили їхнє просування. Вони просуваються вперед, але з меншим потенціалом", — сказав Фанагій.

Ці коментарі підтверджують заяви головкому Олександра Сирського про те, що наступ РФ на Покровськ послабшав. Москва вивела лише "деякі війська" з району Покровська, додав майор, уточнивши, що "у них величезне скупчення сил".

Росіяни змінили тактику. Зараз бронетехніка рідко використовується на полі бою, насиченому FPV-дронами. Замість цього невеликі групи по 10-15 солдатів пробираються вперед вдень і вночі, пояснив український військовий. Якщо їх не виявити, вони збираються в точці зустрічі та намагаються проникнути на українські позиції.

"У росіян кількість, а не якість. Ми бачимо так багато "м'ясних атак", — сказав Фанагай.

Два тижні тому росіяни відправили в Михайлівку механізовану колону: радянський танк Т-72 і дві бойові машини піхоти. ЗСУ відкрили вогонь. Екіпаж танка — водій, навідник і механік — вистрибнули та сховалися в кущах. Їх добив безпілотник. У підсумку на танку поїхали бійці ЗСУ.

"Давно ми не отримували від противника бронемашину, що працює", — сказав Станіслав, заступник підрозділу.

За його словами, ЗС РФ здатні просуватися вперед, тому що армія набагато більша.

"У нас не вистачає боєприпасів. На кожен випущений нами снаряд вони випускають сім або більше. У нас також не вистачає піхоти", — визнав він.

Фото: The Guardian | Віталій Міловідов, прессекретар

За його словами, зараз становище трохи краще, ніж пів року тому, коли Конгрес США заблокував постачання зброї. Але за поточних темпів бойових дій цього все ж замало.

"Росія — велика країна. У неї є гроші та ресурси. Вона фінансує свою армію коштом нафти та газу", — пояснив офіцер.

Журналісти припускають, що битва за Покровськ може стати кульмінацією військової кампанії РФ у поточному році. Водночас українські захисники кажуть, що взяти Покровськ росіянам буде нелегко.

"Ми можемо його утримати", — сказав офіцер Станіслав.

У разі можливого захоплення Покровська ЗС РФ зможуть загрожувати та, можливо, відрізати ланцюг українських гарнізонних міст на півночі: Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Дорога між Покровськом і Костянтинівкою вже обстрілюється.

Віталій Міловідов, прессекретар 15-ї бригади, покладає частину провини за поступові відступи України у 2024 році на Захід. Він послався на обмеження Вашингтона у використанні далекобійних засобів ураження.

"Їм би довелося переміщати все на 250-300 км від передової. Якби нам дали зелене світло раніше, наше становище було б іншим. Не було б просування на Покровськ", — пояснив він.

Нагадаємо, що, за даними Forbes, війська РФ на полігоні під Донецьком виявилися цілями HIMARS.

Також повідомлялося, що у 28-й ОМБр розповіли про переваги роботів-собак на фронті.